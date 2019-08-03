Семья из Татышлинского района признана лучшей в России
Семья Арманшиных из деревни Старочукурово Татышлинского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года», сообщает сайт Newsbash.ru.
Супружеский стаж Бахтегарая Сахибгараевича и Зинфиры Ахатовны составляет 35 лет. В 2019 году они участвовали в региональных этапах конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». И оказались в числе победителей среди 67 региональных участников. Документы пяти лучших семей были отправлены в Москву, где оргкомитетом федерального этапа конкурса на заключительном заседании была отобрана именно семья Арманшиных.
Бахтегарай Арманшин – имам-хатиб села, занимается исследовательской работой, сотрудничает с ЦГИА, Научным архивом УНЦ РАН, Институтом истории, языка и литературы УНЦ РАН, отделом «Шежере» Института гуманитарных исследований АН РБ. Он является участником проекта «Земляки», собирал информацию для издания нескольких книг о Татышлинском районе.
Арманшины – известные благотворители: они часто бывают в детском приюте села Шулганово Татышлинского района, привозят детям подарки. Каждый год заготавливают овощи для нужд Российского Исламского университета; участвуют в республиканском конкурсе «Бери пример».
Как сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, награждать семьи-победители будут в торжественной обстановке в Государственном Кремлевском дворце 30 октября. Для победителей Всероссийского конкурса «Семья года» организуют экскурсионные мероприятия по Москве и семейный праздник-знакомство.
По итогам конкурса будет издана Национальная книга-летопись. В 2019 году она будет издана в новом формате и будет состоять из двух книг. В первой представят истории семей-победителей, а во второй – информацию обо всех участниках Всероссийского конкурса.