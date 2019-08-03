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Семья из Татышлинского района признана лучшей в России

Добавлено: 03.08.19
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Рубрика: Общество
Теги: Татышлинский район
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Семья из Татышлинского района признана лучшей в России

Семья Арманшиных из деревни Старочукурово Татышлинского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года», сообщает сайт Newsbash.ru.

Супружеский стаж Бахтегарая Сахибгараевича и Зинфиры Ахатовны составляет 35 лет. В 2019 году они участвовали в региональных этапах конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». И оказались в числе победителей среди 67 региональных участников. Документы пяти лучших семей были отправлены в Москву, где оргкомитетом федерального этапа конкурса на заключительном заседании была отобрана именно семья Арманшиных.

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Супруги Арманшины активно изучают историю родного края. Они много сделали для своей деревни и района. Именно благодаря им в Старочукурово открыты музей и мечеть поэта-просветителя XIX века Гали Сокороя. Арманшины изучают и пропагандируют жизнь и творчество своих известных земляков, проводят экскурсии по родному краю и краеведческие экспедиции, принимают участие в научно-практических конференциях. Много внимания они уделили изучению памяти основоположника табынского ханства XIII – XVI веков, лидера ирактинских башкир Исан (Асан) хана. Составляют родословную Ирактинского рода, участвуют в подготовке и проведении районного сабантуя, народного праздника «Шежере байрамы», Всероссийской акции «Ночь в музее».

Бахтегарай Арманшин – имам-хатиб села, занимается исследовательской работой, сотрудничает с ЦГИА, Научным архивом УНЦ РАН, Институтом истории, языка и литературы УНЦ РАН, отделом «Шежере» Института гуманитарных исследований АН РБ. Он является участником проекта «Земляки», собирал информацию для издания нескольких книг о Татышлинском районе.

Арманшины – известные благотворители: они часто бывают в детском приюте села Шулганово Татышлинского района, привозят детям подарки. Каждый год заготавливают овощи для нужд Российского Исламского университета; участвуют в республиканском конкурсе «Бери пример».

Как сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, награждать семьи-победители будут в торжественной обстановке в Государственном Кремлевском дворце 30 октября. Для победителей Всероссийского конкурса «Семья года» организуют экскурсионные мероприятия по Москве и семейный праздник-знакомство.

По итогам конкурса будет издана Национальная книга-летопись. В 2019 году она будет издана в новом формате и будет состоять из двух книг. В первой представят истории семей-победителей, а во второй – информацию обо всех участниках Всероссийского конкурса.

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