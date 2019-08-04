Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии блогеры сняли видеоролик призывающий прийти на выборы

В Башкирии блогеры сняли видеоролик призывающий прийти на выборы

Добавлено: 04.08.19
Просмотров: 82
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии блогеры сняли видеоролик призывающий прийти на выборы

В интернете появился видеоролик, призывающий жителей Башкирии прийти на выборы. В авторах указывается блогер Баскон, Вова Пиберман и Мисс Пигги, сообщает сайт Newsbash.ru.

Выборы Главы Башкирии обойдутся республике в 500 млн рублей

Читайте также:

Выборы Главы Башкирии обойдутся республике в 500 млн рублей
На кадрах ролика под названием «Вся правда о выборах в Башкирии» рассказывается история семьи, которая накануне выборов принимает решение не участвовать в них. Как оказалось, каждого члена семьи ждали неприятные последствия этого решения.

Пока что у видеозаписи чуть более ста просмотров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкортостане утверждены стандарты стоимости ЖКУ на 2019 год и первое полугодие 2020 года
ЖКХ
В Башкортостане утверждены стандарты стоимости ЖКУ на 2019 год и первое полугодие 2020 года
Выборы Главы Башкирии обойдутся республике в 500 млн рублей
Политика
Выборы Главы Башкирии обойдутся республике в 500 млн рублей
Рафис Кадыров выдвинут кандидатом на выборах главы Башкирии от партии «Патриоты России»
Политика
Рафис Кадыров выдвинут кандидатом на выборах главы Башкирии от партии «Патриоты России»
Выборы Главы Башкирии могут пройти 8 сентября
Политика
Выборы Главы Башкирии могут пройти 8 сентября
Жители Башкирии сняли шуточный ролик боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором
Это интересно
Жители Башкирии сняли шуточный ролик боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором
В Башкирии утвердили стандарты стоимости ЖКУ по городам и районам
ЖКХ
В Башкирии утвердили стандарты стоимости ЖКУ по городам и районам
Стоимость грядущих выборов в Госсобрание Башкирии превысит 320 млн рублей
Общество
Стоимость грядущих выборов в Госсобрание Башкирии превысит 320 млн рублей
В сети появился видеоролик с места крушения малайзийского «Боинга» (видео)
Общество / Происшествия
В сети появился видеоролик с места крушения малайзийского «Боинга» (видео)
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: