В Башкирии блогеры сняли видеоролик призывающий прийти на выборы
Комментарии (0)
Загрузка...
В интернете появился видеоролик, призывающий жителей Башкирии прийти на выборы. В авторах указывается блогер Баскон, Вова Пиберман и Мисс Пигги, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Выборы Главы Башкирии обойдутся республике в 500 млн рублей
Пока что у видеозаписи чуть более ста просмотров.
Читайте также
ЖКХ
В Башкортостане утверждены стандарты стоимости ЖКУ на 2019 год и первое полугодие 2020 года
Политика
Выборы Главы Башкирии обойдутся республике в 500 млн рублей
Политика
Рафис Кадыров выдвинут кандидатом на выборах главы Башкирии от партии «Патриоты России»
Политика
Выборы Главы Башкирии могут пройти 8 сентября
Это интересно
Жители Башкирии сняли шуточный ролик боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором
ЖКХ
В Башкирии утвердили стандарты стоимости ЖКУ по городам и районам
Общество
Стоимость грядущих выборов в Госсобрание Башкирии превысит 320 млн рублей
Общество / Происшествия
В сети появился видеоролик с места крушения малайзийского «Боинга» (видео)