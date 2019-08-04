В Башкирии блогеры сняли видеоролик призывающий прийти на выборы

В интернете появился видеоролик, призывающий жителей Башкирии прийти на выборы. В авторах указывается блогер Баскон, Вова Пиберман и Мисс Пигги, сообщает сайт Newsbash.ru.



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На кадрах ролика под названием «Вся правда о выборах в Башкирии» рассказывается история семьи, которая накануне выборов принимает решение не участвовать в них. Как оказалось, каждого члена семьи ждали неприятные последствия этого решения.Пока что у видеозаписи чуть более ста просмотров.