В Чишминском районе дотла сгорел дом местной учительницы: односельчане не остались равнодушны к беде
Комментарии (0)
Загрузка...
Учительница из поселка Чишмы Гузель Хабибуллина в одночасье осталась без крыши над головой. Совсем новый дом, в который она заселилась около двух лет назад, выгорел дотла, сообщает сайт Newsbash.ru.
К счастью, сама 55-летняя женщина осталась жива и здорова — когда разгорелся пожар, она была на работе. Неравнодушные местные жители предложили дочери учительницы открыть сбор материальной помощи, чтобы женщина хотя бы могла купить вещи первой необходимости — огонь не пощадил ничего.
Фото: malina3333 / Instagram.com
— Это просто не описать словами, как в один миг ты остаёшься только в одной футболке, штанах и тапочках. Это просто ужасно, и даже выкладывать-то не хотелось такое. Для кого-то она была первой учительницей, у кого-то классным руководителем не один год, а даже все девять, — написала дочь Гузель Закировны Алина Ишмухаметова в соцсетях.
Фото: malina3333 / Instagram.comВ беседе Алина призналась, что поначалу смущалась просить у людей помощи, и потому попросила бывших учеников хотя бы позвонить их учительнице, чтобы поддержать её добрым словом. Никогда еще телефон Гузель Закировны так не разрывался от звонков.
— Пока мама будет жить у меня и у тети. Пожар уничтожил все. Спасатели сказали, что произошло короткое замыкание, пожар начался изнутри, с пола. Хотя из техники работал только холодильник. Да и дом был совсем новый, — говорит Алина.
Со слов дочери Гузель Закировны, дом восстановлению не подлежит. Сейчас родные и знакомые пытаются собрать материальную помощь, чтобы помочь женщине начать новую жизнь
Читайте также
Происшествия
В Чишминском районе сгорел автомобиль возле поселка Алкино | видео
Происшествия
В Хайбуллинском райне Башкирии сгорел дом многодетной семьи
Происшествия
В Туймазах сильный пожар оставил без дома семью
Общество
Элвин Грей Гузель Уразовой: «Давайте не будем копаться в грязном белье»
Общество
Гузель Уразова назвала Элвина Грея лжецом
Происшествия
В Абзелиловском районе женщина скончалась от укусов диких пчел
Происшествия
В Бирске произошёл страшный пожар по вине ребёнка – Мать с двумя детьми осталась на улице
Общество
В Уфе парень организовал сбор средств для матери погибшей студентки