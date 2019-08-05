В Чишминском районе дотла сгорел дом местной учительницы: односельчане не остались равнодушны к беде

Учительница из поселка Чишмы Гузель Хабибуллина в одночасье осталась без крыши над головой. Совсем новый дом, в который она заселилась около двух лет назад, выгорел дотла, сообщает сайт Newsbash.ru.





К счастью, сама 55-летняя женщина осталась жива и здорова — когда разгорелся пожар, она была на работе. Неравнодушные местные жители предложили дочери учительницы открыть сбор материальной помощи, чтобы женщина хотя бы могла купить вещи первой необходимости — огонь не пощадил ничего.

Дом обшивали негорючими материалами

Фото: malina3333 / Instagram.com

— Это просто не описать словами, как в один миг ты остаёшься только в одной футболке, штанах и тапочках. Это просто ужасно, и даже выкладывать-то не хотелось такое. Для кого-то она была первой учительницей, у кого-то классным руководителем не один год, а даже все девять, — написала дочь Гузель Закировны Алина Ишмухаметова в соцсетях.

Когда-то обустроенный новый дом теперь остается только сровнять с землей

Фото: malina3333 / Instagram.com

— Пока мама будет жить у меня и у тети. Пожар уничтожил все. Спасатели сказали, что произошло короткое замыкание, пожар начался изнутри, с пола. Хотя из техники работал только холодильник. Да и дом был совсем новый, — говорит Алина.

В беседе Алина призналась, что поначалу смущалась просить у людей помощи, и потому попросила бывших учеников хотя бы позвонить их учительнице, чтобы поддержать её добрым словом. Никогда еще телефон Гузель Закировны так не разрывался от звонков.

Со слов дочери Гузель Закировны, дом восстановлению не подлежит. Сейчас родные и знакомые пытаются собрать материальную помощь, чтобы помочь женщине начать новую жизнь

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram