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В Чишминском районе дотла сгорел дом местной учительницы: односельчане не остались равнодушны к беде

Добавлено: 05.08.19
Просмотров: 153
Рубрика: Общество
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе дотла сгорел дом местной учительницы: односельчане не остались равнодушны к беде

Учительница из поселка Чишмы Гузель Хабибуллина в одночасье осталась без крыши над головой. Совсем новый дом, в который она заселилась около двух лет назад, выгорел дотла, сообщает сайт Newsbash.ru.

К счастью, сама 55-летняя женщина осталась жива и здорова — когда разгорелся пожар, она была на работе. Неравнодушные местные жители предложили дочери учительницы открыть сбор материальной помощи, чтобы женщина хотя бы могла купить вещи первой необходимости — огонь не пощадил ничего.

Дом обшивали негорючими материалами 
Фото: malina3333 / Instagram.com
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— Это просто не описать словами, как в один миг ты остаёшься только в одной футболке, штанах и тапочках. Это просто ужасно, и даже выкладывать-то не хотелось такое. Для кого-то она была первой учительницей, у кого-то классным руководителем не один год, а даже все девять, — написала дочь Гузель Закировны Алина Ишмухаметова в соцсетях. 
Когда-то обустроенный новый дом теперь остается только сровнять с землей 
Фото: malina3333 / Instagram.com
В беседе Алина призналась, что поначалу смущалась просить у людей помощи, и потому попросила бывших учеников хотя бы позвонить их учительнице, чтобы поддержать её добрым словом. Никогда еще телефон Гузель Закировны так не разрывался от звонков. 
— Пока мама будет жить у меня и у тети. Пожар уничтожил все. Спасатели сказали, что произошло короткое замыкание, пожар начался изнутри, с пола. Хотя из техники работал только холодильник. Да и дом был совсем новый, — говорит Алина.

Со слов дочери Гузель Закировны, дом восстановлению не подлежит. Сейчас родные и знакомые пытаются собрать материальную помощь, чтобы помочь женщине начать новую жизнь

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