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В Уфе отменили ночной автобусный маршрут №101К «Южный автовокзал – Аэропорт»

Добавлено: 05.08.19
Просмотров: 59
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе отменили ночной автобусный маршрут №101К «Южный автовокзал – Аэропорт»

В Уфе отменили ночной автобусный маршрут №101К «Южный автовокзал – Аэропорт». Как сообщили в пресс-службе МАУ, такое решение приняли в ГУП «Башавтотранс», сообщает сайт Newsbash.ru.

Каждый день госперевозчик выполняет в аэропорт около 98 рейсов по маршрутам №101, 110 и 110с.


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