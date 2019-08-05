В Уфе отменили ночной автобусный маршрут №101К «Южный автовокзал – Аэропорт». Как сообщили в пресс-службе МАУ, такое решение приняли в ГУП «Башавтотранс», сообщает сайт Newsbash.ru.



Каждый день госперевозчик выполняет в аэропорт около 98 рейсов по маршрутам №101, 110 и 110с.



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