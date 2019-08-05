В Уфе отменили ночной автобусный маршрут №101К «Южный автовокзал – Аэропорт»
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе отменили ночной автобусный маршрут №101К «Южный автовокзал – Аэропорт». Как сообщили в пресс-службе МАУ, такое решение приняли в ГУП «Башавтотранс», сообщает сайт Newsbash.ru.
Каждый день госперевозчик выполняет в аэропорт около 98 рейсов по маршрутам №101, 110 и 110с.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Читайте также
Общество
Где в Уфе и районах Башкирии можно обменять транспортную карту на карту "Алга"
Общество
В Уфе Демский район и Черниковку свяжет новый автобусный маршрут
Происшествия
На трассе Уфа – Аэропорт сбили человека
Общество
В Уфе запустили новый маршрут №203 «Микрорайон «Кузнецовский затон» - улица Бельская»
Общество
В селе Михайловка Уфимского района без предупреждения отменили несколько автобусных маршрутов
Общество
Жители Иглино доедут до Телецентра без пересадок: появился маршрут 432а
ЖКХ
Коммунальщики Уфы начали очистку зарослей кустарников на обочинах дороги «Уфа-Аэропорт»
Экономика
Для ремонта мостов в Уфе выделят 3,5 млрд рублей