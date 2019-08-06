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В Башкирии туристический проект Terra Bashkiria рекламировали полуголые модели

Добавлено: 06.08.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Башкирии туристический проект Terra Bashkiria рекламировали полуголые модели

Башкирский туристический проект Terra Bashkiria вновь удивила жителей столицы республики оригинальным маркетингом. На этот раз компания решила распиарить себя в торговом центре, где можно было приобрести их сувениры, сообщает сайт Newsbash.ru.

Все бы ничего, но бренд представляли одетые в купальники модели. Можно сказать, что летом видом молодыми девушками в неглиже не удивить, но погодные условия явно неподходящие для такого одеяния. Кроме того, у горожан место локации тоже вызвало недоумение. Фотографией в социальных сетях поделилась общественный деятель Кристина Абрамичева.

— Что это за позорище в сердце Евразии, в душе Урала? Кто объяснит? С кого спросить? Туризм мы развиваем, картинки про татар рисуем. «Гостинка» дешевыми тапками торгует давно, но тут со дна постучали, — задается вопросом уфимка. 
Оригинальный ход туристического бренда пользователи прокомментировали с иронией. Некоторых интересовал специфика продаваемого товара, кто-то забеспокоился за здоровье моделей.
— А что у них там на столе? Виагра на прополисе башкирских пчел? Выглядит затея стремно. Мужик, наверное, какой-нибудь придумал такую рекламу. Хотя, если приглядеться, то пирамидки логотипа как раз напоминают раздельный купальник, — отметила Юля Март. 
— Жесть какая. А известно ли, кто это такой креативный фантазер? И сколько бюджетных средств стоила данная акция?— задумалась Вера Черенева. 
— Кхм... Вот так сувениры. Тетям же холодно, одел бы кто, — выразил беспокойство Ильдар Хайруллин. 
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