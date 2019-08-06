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В одном из районов Уфы впервые за 20 лет родилась тройня

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В одном из районов Уфы впервые за 20 лет родилась тройня

Сегодня, 6 августа 2019 года, в отделе ЗАГС Калининского района города Уфы зарегистрирована тройня. Два сына: Аким и Салим, и дочка Эмилия родились в семье Исламовых Ильнура Хамитовича и Светланы Рамиловны. В семье подрастает старший сын Карим, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по делам юстиции, это первая тройня, родившаяся в районе за последние 20 лет!Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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