Пчеловод из Туймазинского района поделился секретом беспроигрышной селекции пчел

Николай Денисов из поселка Нижнетроицкий Туймазинского района лишь кое-что знал о пчёлах. Заняться производством мёда, его вынудили жизненные обстоятельства. Сегодня это его любимое и прибыльное дело, которому пасечник уже обучает сына Прохора.





Бывшему наладчику швейного оборудования после банкротства суконного комбината стало трудно содержать семью. Его пчеловодство «оформилось» в 2001 году буквально одним днём. Как-то раз увидел на дереве рой и принёс его домой. Потом вытащил из сарая стоявший там с незапамятных времён улей. Вскоре сделал ещё несколько пчелиных домов, разделил маток, и получилось несколько пчелосемей. На второй год обустроил омшаник «навырост», приобрёл циркулярку с досками и довел количество ульев до 10.

— Многие книги применимы только к южным регионам России, горным территориям, Кавказу, — говорит Николай Алексеевич. — Там другие сроки первоцвета, большого взятка, климат, влажность. В разы больше полей с кормовыми травами и техническими культурами в Краснодарском крае, на Ставрополье). В Башкирии за пчеловода всё может решить непредсказуемый климат. Кроме того, в наших условиях быстро вырождается маточное поголовье. Большие проблемы с южными пчёлами-карпатками, непригодными для наших мест. Они портят породу. Когда я смешал их с нашими среднерусскими пчелами, яйценоскость и медосбор пчелосемей сократились почти на 50 процентов. Казахстанские породы пчёл период большого взятка просто просиживали в ульях, и я от них тоже отказался.

Каждое лето вывозит ульи на прицепе к местному водоёму недалеко от села. Сейчас у него 67 пчелосемей и с каждой он получает по 40 и более килограммов мёда, в среднем — около 2700-3000 килограммов за лето. Это не самый большой показатель, ведь рядом мало сельхозполей с кормовыми травами. Зато объём производимого мёда уже много лет стабильный. Потому что пчеловод выработал для себя безотказную схему: из семи рамок в улье забирает три, остальные оставляет на прокорм. В холодное время кормит пчёл сиропом. К началу лета пчёлы, выражаясь языком пасечников, выходят сухими (без нездоровых выделений), а значит, сильными.На вопрос, что порекомендовать начинающим пасечникам, Денисов сказал, что в целом ряде пособий по пчеловодству кроется немало подвохов:Поэтому сам начал выводить маток среднерусской породы, причём только от тех, кто принёс больше всех мёда за три года. В год меняю до 30 семей. Только при такой индивидуальной кропотливой селекции можно избежать вырождения породы. Таким образом уже много лет веду три линии от трёх маток и продуктивность не падает. За 10 лет не потерял ни одной пчелосемьи из-за болезней. Лишь в прошлом году из-за геофизических испытаний погибли около 20 семей. А вот от вышек сотовой связи в наших местах вреда не заметил.

Интернет и соцсети для сбыта не использую, пользуюсь только сарафанным радио. Знатокам ведь ничего объяснять не надо: пробуют ложечку и забирают сразу по 10 фляг на Север. Желающих всё больше. Поэтому на будущий год увеличу количество ульев до 80.



Помимо пчеловодства, Николай Алексеевич подрабатывает охранником по скользящему графику и держит ещё пять голов КРС. Но это уже совсем другая история.

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