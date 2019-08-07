Российские следователи раскрыли тайну убийства Михаила Круга

Российские следователи смогли раскрыть тайну убийства Михаила Круга. Знаменитого шансонье нашли мертвым у себя летом 2002 года. На днях вдова Круга должна опознать предполагаемых убийц на очной ставке, сообщает сайт Newsbash.ru.





На днях киллер Александр Агеев признался в причастности к убийству Михаила Круга. Мужчину допросили в СИЗО в Твери, куда его привезли из колонии в ЯНАО. Мужчина отбывает там наказание за другие преступления. На Агеева указал другой осужденный Александр Осипов, с которым они вместе были в составе банды "Тверских волков".

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Агеев в беседе со следователями признался в содеянном. Он подтвердил слова Осипова и подписал чистосердечное признание. Следователи считают, Агеев был не один: к убийству Михаила Круга может быть причастен еще один член банды "Тверских волков" Дмитрий Веселов. Его, в свою очередь, убил Осипов когда узнал, что Веселов имеет отношение к убийству Михаила Круга.Известно, что в ближайшие дни вдова Михаила Круга проведет очную ставку с предполагаемым убийцей шансонье. Напомним, киллеры ворвались в дом Круга 1 июля 2002 года. Сначала они напали на тещу Круга, на крики женщины прибежал сам певец и его супруга Ирина. Женщине удалось скрыться, когда убийцы открыли по ним огонь, а вот шансонье не повезло. В 2008 году Агееву уже пытались предъявить обвинение, но следствие не нашло достаточных доказательств. В результате Агееву дали пожизненное заключение за другие преступления.