Уфимский аэропорт изменил схему движения транспорта и пешеходов

Аэропорт Уфы изменил схему движения автобусов на своей территории. С сегодняшнего дня общественный транспорт будет останавливаться в другом месте, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Как сообщает пресс-служба МАУ, остановка теперь располагается на выезде с привокзальной площади, справа от выхода терминала. Для пассажиров, которые прилетают внутренними рейсами, сделали пешеходный коридор.