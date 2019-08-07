Уфимский аэропорт изменил схему движения транспорта и пешеходов
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Аэропорт Уфы изменил схему движения автобусов на своей территории. С сегодняшнего дня общественный транспорт будет останавливаться в другом месте, сообщает сайт Newsbash.ru.
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