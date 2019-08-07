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Уфимский аэропорт изменил схему движения транспорта и пешеходов

Добавлено: 07.08.19
Просмотров: 141
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Уфимский аэропорт изменил схему движения транспорта и пешеходов

Аэропорт Уфы изменил схему движения автобусов на своей территории. С сегодняшнего дня общественный транспорт будет останавливаться в другом месте, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщает пресс-служба МАУ, остановка теперь располагается на выезде с привокзальной площади, справа от выхода терминала. Для пассажиров, которые прилетают внутренними рейсами, сделали пешеходный коридор.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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