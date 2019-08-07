В Уфе проходит эвакуация брошенных автомобилей
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В администрации Ленинского района Уфы рассказали, в каких дворах будут эвакуированы автомобили 8 августа. На штрафстоянку заберут брошенные и разукомплектованные машины, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего с начала года в районе эвакуировали 17 машин.
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