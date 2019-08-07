В Уфе проходит эвакуация брошенных автомобилей

В администрации Ленинского района Уфы рассказали, в каких дворах будут эвакуированы автомобили 8 августа. На штрафстоянку заберут брошенные и разукомплектованные машины, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Эвакуация пройдет по следующим адресам: Ленина, 51, Красина, 13/3, Гафури, 131, Рижская, 1/1, Лётчиков, 18, 4/3, Ахметова, 273, Шмидта, 158/1. Водителей просят привести свои автомобили в надлежащее состояние и переместить на специализированную стоянку.Всего с начала года в районе эвакуировали 17 машин.