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Школьник из Бирска создает удивительные произведения искусства из дерева

Добавлено: 07.08.19
Просмотров: 124
Рубрика: Общество
Теги: Бирский район
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Школьник из Бирска создает удивительные произведения искусства из дерева

Школьник из Бирска создает произведения искусства из дерева. Детское хобби переросло в ремесло и теперь он делает посуду и различные скульптуры на заказ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Так небольшой деревянный брусок превращается в произведение искусства. Процесс занимает от пары часов до нескольких дней и требует аккуратности, рассказывает Дмитрий Макеров. Если повредить заготовку – то вся работа может пойти насмарку.

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В свои пятнадцать у Димы уже есть своего рода музей. Здесь он выставляет лучшие работы: это небольшие скульптуры, резные шкатулки и даже часы из дерева. Но в основном – сувенирную продукцию, которую он изготавливает на заказ.

Дедушка Димы рассказывает, в их семье никто всерьез не занимался столярным делом. Так что юноша сам постигал секреты мастерства. Теперь достиг такого уровня, что даже делает мебель. Он сам обустроил своё рабочее место.

Резьбой по дереву Дима начал заниматься ещё в 10 лет. Говорит, свои первые работы изготавливал в кустарных условиях.

Вот в таком вот небольшом сарайчике Дмитрий и делал свои первые шаги в этом ремесле. Сейчас это помещение превратилось в склад для древесины. А ещё здесь можно увидеть раритетный токарный станок. Первый рабочий инструмент Дмитрия.

Рабочий процесс юный столяр снимает на камеру и выкладывает в сеть. Сейчас на канале у Димы уже почти две тысячи подписчиков. У него уже заказывают рекламу крупные производители деревообрабатывающих станков.

Недавно Диму пригласили на Всероссийский фестиваль столярного дела, где его работу оценили даже заслуженные мастера. После окончания школы молодой человек хочет поступать в Санкт-Петербург в столярно-реставрационный колледж.

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