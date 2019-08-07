Путин запретил частным микрофинансовым организациям выдавать гражданам кредиты под залог жилья

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям выдавать гражданам потребительские кредиты под залог жилья, сообщает сайт Newsbash.ru.





Кроме этого, микрофинансовые организации (МФО) не смогут выдавать кредиты под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия (ДДУ).

«Человек, когда находится в тяжелейшей финансовой ситуации, он не читает, он не думает, ему срочно надо решить эту проблему. Люди просто без жилья остаются, единственного жилья, а там дети, семьи. Надо просто ввести на это запрет», – отмечала Валентина Матвиенко.

«Займы на таких условиях стали одним из самых быстрорастущих сегментов на рынке микрокредитов. Однако их доля в общем объеме выданных микрозаймов в настоящий момент достаточно небольшая – от 0,5 % до 5 %», — отмечает юрист.

«Работающим на этом рынке кредиторам было априори не выгодно, чтобы заемщик своевременно платил по своему долгу, и зачастую кредиторы маскировали истинную цель – легально получить квартиру, стоимость которой в несколько раз превышает выданный заем», — рассказывает Иван Уклеин.

«Зачастую, проблема кроется в низкой финансовой и юридической грамотности клиентов таких организаций. Так, согласно статистике, лишь около 15 % граждан, обратившихся за деньгами в МФО, действительно читают поданные им на подпись документы. Этим, разумеется, пользуются недобросовестные кредиторы», — поясняет юрист. Таким образом, явный обман обратившегося за помощью человека с точки зрения права становился законной сделкой.

«По сравнению с такими явно мошенническими практиками залог недвижимого имущества обеспечивал хоть какую-то правовую защиту заемщику. Кроме того, продолжение тренда на ужесточение законодательства в отношении МФО может привести к их уходу в тень, что не будет выгодно ни участникам этого рынка, ни потребителям», — не исключает он.

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу 1 октября этого года. Проект документа разработан парламентариями и сенаторами во главе со спикерами Госдумы Вячеславом и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Его цель – предотвратить мошенничество с жильем граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита, добавлял Вячеслав Володин. О необходимости запретить подобные микрозаймы говорила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, сделать это надо, чтобы предотвратить мошенничество с недвижимостью.Стоит отметить, что сам рынок микрозаймов, которые выдаются, как правило под высокие проценты, в России достаточно активно рос. Так, по оценкам ЦБ, в прошлом году портфель микрофинансовых организаций вырос на 45% до 163,6 млрд рублей, а количество действующих договоров увеличилось на сопоставимые 44% – до 9,4 млн единиц.Что касается практики выдачи микрозаймов под залог жилья, то она в последнее время активно развивалась. Хотя в общем объеме доля таких микрозаймов невелика. Формально такая схема была выгодна обеим сторонам: гражданин получал деньги под более низкий процент, а МФО — гарантию возврата своих средств и отсутствия просрочек по выплатам, говорит член Ассоциации юристов России Аркадий Базыкин.Связано это с тем, что микрофинансовые организации не всегда готовы заниматься реализацией заложенного имущества в случае просрочки долга и с тем, что далеко не каждый человек готов заложить свое зачастую единственное жилье под кредит на условиях МФО. Особенно зная о возможной перспективе потери своего единственного жилья.По словам директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, проблемой для таких микрокредитов являлась недобросовестная практика маскировки всевозможных мошеннических схем под выдачу займа с залогом недвижимости.Белых микрофинансовых организаций в этом бизнесе практически не было, а человек, у которого есть квартира и легальный доход, скорее возьмёт кредит в банке под несравнимо меньший процент. Кроме того, кредитование под залог жилья — это социально чувствительный сегмент, поэтому регулятор поставил задачу прекратить подобную практику.При этом, явное мошенничество при заключении подобного кредитного договора допускалось редко, говорит член Ассоциации юристов России.Судебные разбирательства, связанные с подобными микрозаймами, тоже нельзя назвать частыми. Это связано с тем, что сама доля таких договоров в общем объеме достаточно низкая. Однако их явная этическая неприемлемость приводила к тому, что такие дела чаще становились резонансными, отмечают эксперты.Законодательный запрет выдачи микрокредитов под залог жилья, безусловно, уменьшит число историй об очередной семье, оставшейся без жилья по вине МФО, считает Аркадий Базыкин. Однако, по его мнению, это будет окончательным решение проблемы. С одной стороны, честные МФО и ранее старались не связываться с такими сомнительными сделками, с другой — оформление залога не являлось и не является единственным инструментом в арсенале мошенников.Зачастую заемщику при предоставлении кредита могут предложить подписать соглашение о предоставлении квартиры в качестве отступного, договор купли-продажи объекта недвижимости или даже договор дарения жилья кредитору. Причем иногда и без проставления даты.По данным Национального бюро кредитных историй (НКБИ), во втором квартале общее число выданных микрозаймов уменьшилось на 1,2% до 4,54 млн единиц. При этом сокращение происходит только в сегменте самых небольших займов до 10 тыс рублей. Количество таких займов уменьшилось на 7,4%, объясняет директор по маркетингу НКБИ Алексей Волков.

Уменьшение выдачи в самом массовом сегменте микрозаймов или займов до зарплаты происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. Многие МФО уже не так охотно выдают небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно выдать более крупные суммы. При этом основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются, прежде всего, мероприятия ЦБ по «охлаждению» микрофинансового рынка, поясняет эксперт.



В целом, по его словам, рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля заемщиков и снижения аппетита к риску. В конечном итоге, это ведет к снижению просроченной задолженности, росту среднего чека займа.

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