В ближайшие дни в Башкирии потеплеет

В Башкирии в ближайшие дни потеплеет. В пятницу, 9 августа, воздух прогреется до +24 градусов, сообщает сайт Newsbash.ru.





По данным Башгидромета, завтра в республике пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем ветер усилится. Температура воздуха ночью составит +4,+9 градусов, днем +17,+22.

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В последующие дни будет еще теплее, но вероятность дождей сохранится. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью 9 августа температура воздуха ночью составит +5,+10 градусов, днем +19,+24.В субботу, 10 августа, потеплеет до +25. Однако, в начале следующей недели температура воздуха вновь начнет понижаться.