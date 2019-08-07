В ближайшие дни в Башкирии потеплеет
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В Башкирии в ближайшие дни потеплеет. В пятницу, 9 августа, воздух прогреется до +24 градусов, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным Башгидромета, завтра в республике пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем ветер усилится. Температура воздуха ночью составит +4,+9 градусов, днем +17,+22.
В субботу, 10 августа, потеплеет до +25. Однако, в начале следующей недели температура воздуха вновь начнет понижаться.
Подробную погоду в Башкирии на 3 дня смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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