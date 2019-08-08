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Стали известны условия повышения пенсии некоторым жителям Башкирии

Добавлено: 08.08.19
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Рубрика: Общество
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Стали известны условия повышения пенсии некоторым жителям Башкирии

Некоторые жители Башкирии имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25 процентов. Об условиях получения повышенной пенсии рассказали в региональном отделении ПФР, сообщает сайт Newsbash.ru.

На надбавку могут рассчитывать неработающие пенсионеры, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживают в сельской местности.

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Кроме того, список профессий, которые дают право на получение надбавки, сейчас существенно расширен. Так в нем появились специальности, которые связаны с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники и производственного оборудования. Также повышенную фиксированную выплату теперь будут получать и индивидуальные предприниматели, работающие в аграрном секторе.

Для получения выплаты нужно представить дополнительные документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату.
В ПФР напоминают, что если обратиться за получением выплаты до конца этого года, то будет сделан перерасчет с 1 января.

Сейчас в Башкирии повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии получают 57 119 жителей.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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