Стали известны условия повышения пенсии некоторым жителям Башкирии
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Некоторые жители Башкирии имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25 процентов. Об условиях получения повышенной пенсии рассказали в региональном отделении ПФР, сообщает сайт Newsbash.ru.
На надбавку могут рассчитывать неработающие пенсионеры, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживают в сельской местности.
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Для получения выплаты нужно представить дополнительные документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату.
В ПФР напоминают, что если обратиться за получением выплаты до конца этого года, то будет сделан перерасчет с 1 января.
Сейчас в Башкирии повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии получают 57 119 жителей.
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