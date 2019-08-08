Александр Невзоров назвал Уфу столицей похоти
Накануне в эфире радиостанции «Эхо Москвы» публицист и журналист Александр Глебович назвал Уфу столицей изнасилований. Жестко высказался о сердце Башкирии критик в рамках программы «Невзоровские среды», сообщает сайт Newsbash.ru.
Ведущие передачи: журналист Ольга Журавлева и главный редактор «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский. Публицист вспомнил Уфу, говоря в эфире о том, что Северная столица «побил все рекорды по количеству душевнобольных идиотов». Далее Александр Невзров продолжил тему лидерства, вспомнив последние инциденты в столице республики. Те, кто хотят услышать это в живую, предлагаем промотать выпуск до 3 минуты 28 секунды. Забегая вперед стоит отметить, что топ Невзорова возглавила все-таки Москва с прошедшими там митингами.