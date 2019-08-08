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Александр Невзоров назвал Уфу столицей похоти

Добавлено: 08.08.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Александр Невзоров назвал Уфу столицей похоти

Накануне в эфире радиостанции «Эхо Москвы» публицист и журналист Александр Глебович назвал Уфу столицей изнасилований. Жестко высказался о сердце Башкирии критик в рамках программы «Невзоровские среды», сообщает сайт Newsbash.ru.

Ведущие передачи: журналист Ольга Журавлева и главный редактор «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский. Публицист вспомнил Уфу, говоря в эфире о том, что Северная столица «побил все рекорды по количеству душевнобольных идиотов». Далее Александр Невзров продолжил тему лидерства, вспомнив последние инциденты в столице республики. Те, кто хотят услышать это в живую, предлагаем промотать выпуск до 3 минуты 28 секунды. Забегая вперед стоит отметить, что топ Невзорова возглавила все-таки Москва с прошедшими там митингами.

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— Вот у нас, например, Уфа. Они претендует как бы на гордое название столицы изнасилований. Ну, после того, как там несколько больших милицейских чиновников долго, коряво, неумело насиловали свою милиционершу, после этого они попытались закрепить успех совсем недавно, как вы помните. Но уфимцев почему-то тянет… у них вызывают приступы похоти всякие существа с погонами. На этот раз они адресовались – это известная история – к служебно-розыскной собаке. Да, да. Это местное общество защиты животных разгласило по всей стране. Там собаку до такой степени изнасиловали, что когда ее привезли, ее пытались выходить, но это не удалось, собака скончалась – жертва уфимской похоти. Но это всё неважно, — сказал Александр Невзоров.
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