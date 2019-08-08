В уфимской квест-комнате "Лабиринт102" не выполняются требования пожарной безопасности
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В Уфе в квест-комнате ООО «Лабиринт102» обнаружили нарушения требований пожарной безопасности, сообщает сайт Newsbash.ru.
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За выявленные нарушения организатора квестов оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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