В уфимской квест-комнате "Лабиринт102" не выполняются требования пожарной безопасности

В Уфе в квест-комнате ООО «Лабиринт102» обнаружили нарушения требований пожарной безопасности, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Компания оборудовала в подвале пятиэтажного дома комнаты, в которых проводились групповые приключенческие игры. В помещениях не было вытяжной вентиляции, автоматической пожарной сигнализации, отсутствовал план эвакуации и эвакуационный выход. Также в прокуратуре отметили, что организаторы не обеспечили информационную безопасность несовершеннолетних посетителей.За выявленные нарушения организатора квестов оштрафовали на 10 тысяч рублей.