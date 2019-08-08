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В уфимской квест-комнате "Лабиринт102" не выполняются требования пожарной безопасности

Добавлено: 08.08.19
Просмотров: 56
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В уфимской квест-комнате "Лабиринт102" не выполняются требования пожарной безопасности

В Уфе в квест-комнате ООО «Лабиринт102» обнаружили нарушения требований пожарной безопасности, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Компания оборудовала в подвале пятиэтажного дома комнаты, в которых проводились групповые приключенческие игры. В помещениях не было вытяжной вентиляции, автоматической пожарной сигнализации, отсутствовал план эвакуации и эвакуационный выход. Также в прокуратуре отметили, что организаторы не обеспечили информационную безопасность несовершеннолетних посетителей.

За выявленные нарушения организатора квестов оштрафовали на 10 тысяч рублей.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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