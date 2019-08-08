Синоптики Башкирии прогнозируют 11 августа 2019 года температуру +31 градус

В республике ожидается небольшое потепление, сообщают синоптики Башгидрометцентра. Самым жарким днем станет суббота, 11 августа, в республике будет до плюс 31 градуса, сообщает сайт Newsbash.ru.





По прогнозам метеорологов, в субботу прогнозируются дожди, ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит плюс одиннадцать градусов, днем потеплеет до плюс 26 градусов, жителей южных районах республики ожидается 31 градус тепла.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о том, что аномальное похолодание в России связано с глобальными изменениями в климате. По словам специалиста, такая холодная погода сейчас наблюдается в Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных округах, она будет длиться достаточно долго.В первую неделю августа температура будет ниже нормы на пять-восемь градусов во всех этих регионах. Относительно тёплая погода вернётся в Центральную Россию в конце следующей недели, обещал Роман Вильфанд.