В Уфе скончалась мать лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука

Музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук прилетел в Уфу, чтобы проситься с матерью, сообщил источник, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Фания Акрамовна Шевчук скончалась в ночь на сегодня, 9 августа, на 95 году жизни.

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Отца, Юлиана Сосфеновича, музыкант похоронил шесть лет назад. Все это время мама артиста жила в квартире в Уфе, Юрий Юлианович часто приезжал, чтобы навестить мать. Во многих интервью Шевчук рассказывал, насколько они были близки.Мама Юрия Шевчука — художница, преподавала на художественно-графическом факультете Башкирского педагогического университета. Позднее сам музыкант обучался в этом вузе мастерству художника.