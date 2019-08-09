В Уфе скончалась мать лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука
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Музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук прилетел в Уфу, чтобы проситься с матерью, сообщил источник, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Фания Акрамовна Шевчук скончалась в ночь на сегодня, 9 августа, на 95 году жизни.Отца, Юлиана Сосфеновича, музыкант похоронил шесть лет назад. Все это время мама артиста жила в квартире в Уфе, Юрий Юлианович часто приезжал, чтобы навестить мать. Во многих интервью Шевчук рассказывал, насколько они были близки.
Мама Юрия Шевчука — художница, преподавала на художественно-графическом факультете Башкирского педагогического университета. Позднее сам музыкант обучался в этом вузе мастерству художника.
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