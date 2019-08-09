Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе скончалась мать лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука

В Уфе скончалась мать лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука

Добавлено: 09.08.19
Просмотров: 72
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе скончалась мать лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука

Музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук прилетел в Уфу, чтобы проситься с матерью, сообщил источник, сообщает сайт Newsbash.ru


— Фания Акрамовна Шевчук скончалась в ночь на сегодня, 9 августа, на 95 году жизни.
Отца, Юлиана Сосфеновича, музыкант похоронил шесть лет назад. Все это время мама артиста жила в квартире в Уфе, Юрий Юлианович часто приезжал, чтобы навестить мать. Во многих интервью Шевчук рассказывал, насколько они были близки.

Мама Юрия Шевчука — художница, преподавала на художественно-графическом факультете Башкирского педагогического университета. Позднее сам музыкант обучался в этом вузе мастерству художника.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Уфимский музыкант Andreas Fon-Venz сочинил песню про Луизу Хайруллину
Культура
Уфимский музыкант Andreas Fon-Venz сочинил песню про Луизу Хайруллину
Массовое убийство в Кугарчинском районе: молодой парень зарезал брата, отца и мать
Происшествия
Массовое убийство в Кугарчинском районе: молодой парень зарезал брата, отца и мать
Музыкант из Башкирии Загир Зайнетдинов (ZAINETDIN) принял участие в "Поле чудес" | видео
Культура
Музыкант из Башкирии Загир Зайнетдинов (ZAINETDIN) принял участие в "Поле чудес" | видео
В Башкирии ВИА «Красные кресты» отпраздновал свое 50-летие
Культура
В Башкирии ВИА «Красные кресты» отпраздновал свое 50-летие
Сергей Шнуров разместил карикатуру Камиля Бузыкаева в ответ на свое назначение в комитет по культуре
Общество
Сергей Шнуров разместил карикатуру Камиля Бузыкаева в ответ на свое назначение в комитет по культуре
Умер певец Евгений Осин
Общество
Умер певец Евгений Осин
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
Общество
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
Скончался бас-гитарист группы «Любэ»
Общество / Происшествия
Скончался бас-гитарист группы «Любэ»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: