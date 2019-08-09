В Минтруда Башкирии назвали условия получения ежемесячной выплаты за рождение первенца
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В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии назвали условия получения ежемесячной выплаты за рождение первенца. Материальная помощь оказывается молодым семьям в рамках национального проекта «Демография», который был создан после «майских указов» Владимира Путина, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам. и.о. министра труда Юрия Мельника, Башкирии на реализацию этой программы до 2024 года выделено 32,08 млрд рублей. Семьи, у которых первый ребенок родился после 1 января 2018 года, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 9 128 рублей в течение трех лет, но только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 14 328 рублей.
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