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В Минтруда Башкирии назвали условия получения ежемесячной выплаты за рождение первенца

Добавлено: 09.08.19
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Рубрика: Общество
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В Минтруда Башкирии назвали условия получения ежемесячной выплаты за рождение первенца

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии назвали условия получения ежемесячной выплаты за рождение первенца. Материальная помощь оказывается молодым семьям в рамках национального проекта «Демография», который был создан после «майских указов» Владимира Путина, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам. и.о. министра труда Юрия Мельника, Башкирии на реализацию этой программы до 2024 года выделено 32,08 млрд рублей. Семьи, у которых первый ребенок родился после 1 января 2018 года, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 9 128 рублей в течение трех лет, но только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 14 328 рублей.

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Также предусмотрена материальная поддержка семей с тремя и больше детьми. На эти выплаты в бюджете предусмотрено 884,8 млн рублей. Чтобы получать по 8 993 рубля в месяц, среднедушевой доход не должен быть выше прожиточного минимума (сейчас он составляет 9 480 рублей). Выплата продолжается до исполнения ребенку трех лет.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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