В Башкирии лучшие механизаторы получат внедорожники

Лучших участников уборки урожая 2019 года в Башкортостане наградят новыми автомобилями повышенной проходимости, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Конкурс объявлен в целях повышения культуры земледелия, эффективности производства и обеспечения роста производительности труда в сельском хозяйстве. Всего будет вручено 10 автомобилей. Шесть из них пойдут в качестве приза лучшим комбайнерам, в зависимости от мощности агрегата. По одной машине получат лучшие операторы самоходной косилки и свеклоуборочного комбайна, водитель грузового автомобиля на уборке урожая, механизатор на вспашке зяби.