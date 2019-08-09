В Башкирии лучшие механизаторы получат внедорожники
Комментарии (0)
Загрузка...
Лучших участников уборки урожая 2019 года в Башкортостане наградят новыми автомобилями повышенной проходимости, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также
Потребитель
В республике объявлен конкурс «Лучшие товары Башкирии-2019»
Здравоохранение
В Уфе городскую больницу № 13 признали одной из лучших в России
Политика
Радий Хабиров вручил лучшим сельхозработникам Башкирии ключи от автомобилей
Общество
В Башкирии лучшие комбайнеры получат автомобиль
Общество
В Башкирии предприятия могут стать участниками программы повышения производительности труда
Общество
Лучшие комбайнеры Башкирии получат иномарки в подарок
Общество
В Туймазах выбрали лучшего штукатура республики
Общество
Киностудия «Башкортостан» проводит конкурс сценариев