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В Башкирии лучшие механизаторы получат внедорожники

Добавлено: 09.08.19
Просмотров: 89
Рубрика: Общество
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В Башкирии лучшие механизаторы получат внедорожники

Лучших участников уборки урожая 2019 года в Башкортостане наградят новыми автомобилями повышенной проходимости, сообщает сайт Newsbash.ru

Радий Хабиров вручил лучшим сельхозработникам Башкирии ключи от автомобилей

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Конкурс объявлен в целях повышения культуры земледелия, эффективности производства и обеспечения роста производительности труда в сельском хозяйстве. Всего будет вручено 10 автомобилей. Шесть из них пойдут в качестве приза лучшим комбайнерам, в зависимости от мощности агрегата. По одной машине получат лучшие операторы самоходной косилки и свеклоуборочного комбайна, водитель грузового автомобиля на уборке урожая, механизатор на вспашке зяби.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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