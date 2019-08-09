Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Аскинский район подал 15 заявок на конкурс «Трезвое-село 2019»

Аскинский район подал 15 заявок на конкурс «Трезвое-село 2019»

Добавлено: 09.08.19
Просмотров: 37
Рубрика: Общество
Теги: Аскинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Аскинский район подал 15 заявок на конкурс «Трезвое-село 2019»

На конкурс «Трезвое-село 2019» Аскинский район Башкортостана подал сразу 15 заявок. Председатель курултая башкир Аскинского района Файруза Юнусова особо отметила четыре населенных пункта (Тульгузбашево, Башкортостан, Уршида, Карткисяк), которые проявили особую активность и провели у себя мероприятия, направленные на пропаганду трезвого и здорового образа жизни, сообщает сайт Newsbash.ru.

9 августа в здании Всемирного курултая башкир прошло видеоселекторное совещание с представителями администраций и региональных отделений курултаев башкир, о ходе реализации проекта республиканского конкурса «Трезвое село-2019». Совещание вела председатель Президиума МСОО ВКБ Эльвира Аиткулова.

Радий Хабиров поручил отремонтировать проблемную дорогу в Аскинском районе

Читайте также:

Радий Хабиров поручил отремонтировать проблемную дорогу в Аскинском районе
На видеоселекторе обсудили вопросы подготовки и проведения республиканского конкурса «Трезвое село», который призван изменить образ жизни в населенных пунктах-участниках.

В совещании приняли участие руководители районных отделений курултаев башкир и представители администраций 20 муниципальных районов республики. Эльвира Аиткулова подробно рассказала об условиях конкурса, отдельных пунктах положения о конкурсе и призвала каждый район максимально включиться в мероприятие, охватить максимальное количество деревень.

Поскольку согласно условиям конкурса, на втором этапе (республиканском), комиссия будет оценивать заявки с учетом охвата на уровне конкретного муниципального района. Отдельное внимание был уделено рейдам по точкам незаконной торговли алкоголем в деревнях. Показатель количества проведенных рейдов также будет учитываться при подсчете баллов по итогам этапов конкурса.

Отличительной особенностью конкурса «Трезвое-село 2019» также является условие информационной активности среди участников конкурса. Так, участники видеоконференции пришли к договоренности о проведении в дальнейшем совместных рейдов с привлечением средств массовой информации, представителей Всемирного курултая башкир, видных общественных деятелей. Подобный формат общения с представителями муниципальных районов показал свою практическую эффективность.

Участники совещания на местах ознакомили своих коллег о работе, которая ведется в их районе в рамках конкурса «Трезвое село 2019». Были выслушаны интересующие вопросы, на которые Эльвира Аиткулова дала соответствующие пояснения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии дан старт конкурсу «Трезвое село 2019 года»
Общество
В Башкирии дан старт конкурсу «Трезвое село 2019 года»
Эльвира Аиткулова возглавила президиум Всемирного курултая (конгресс) башкир
Культура
Эльвира Аиткулова возглавила президиум Всемирного курултая (конгресс) башкир
В Башкирии объявили о старте конкурса «Трезвое село»
Общество
В Башкирии объявили о старте конкурса «Трезвое село»
В Уфе установят памятник Шайхзаде Бабичу
Культура
В Уфе установят памятник Шайхзаде Бабичу
В Башкирии пройдет V Всемирный курултай башкир
Политика
В Башкирии пройдет V Всемирный курултай башкир
Самое красивое село Башкирии украсит специальная стела
Общество
Самое красивое село Башкирии украсит специальная стела
На канале БСТ покажут финалистов конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан»
Общество
На канале БСТ покажут финалистов конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан»
Подведены итоги первого этапа конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан»
Общество
Подведены итоги первого этапа конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: