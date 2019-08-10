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В Башкирии реализуются четыре региональные программы в рамках национального проекта «Демография»

Добавлено: 10.08.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии реализуются четыре региональные программы в рамках национального проекта «Демография»

Это такие проекты, как «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет», «Старшее поколение» и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», сообщает сайт Newsbash.ru.

Подробнее о том, как реализуются эти программы, что делается в Башкирии для решения проблем демографии, рассказал и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников.

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Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в РБ» направлен на повышение рождаемости, отметил он. В рамках этой программы семьям с детьми полагаются две денежные выплаты. Во-первых, это ежемесячная выплата, которую получают семьи при рождении или усыновлении первого ребенка. В этом году размер этой выплаты в Башкирии составил 9182 рубля. Семья может рассчитывать на данный вид финансовой помощи в том случае, если ее среднедушевой доход меньше 14328 рублей. С января по июль 2019 года такую выплату уже получили 4829 семей, констатировал руководитель регионального Минтруда. Всего за этот период выплачено 612,8 миллиона рублей (46,9 процента от общего объема средств, которые предусмотрены на текущий год).

Еще одна денежная выплата, которая назначается семьям с детьми в Башкирии в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в РБ», назначается в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты в республике составляет 8993 рубля. Такого рода материальная помощь назначается в том случае, если среднедушевой доход семьи не выше 9480 рублей. В 2019 году выплату уже получили 4272 семьи. Общий размер выплат по республике составил 528,7 миллиона рублей.

И.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников рассказал еще об одной региональной программе, которая реализуется в рамках национального проекта «Демография». Речь о программе «Содействие
занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет». В рамках этой программы в Башкирии запланировано строительство детских садов. Из федерального бюджета для достижения этой цели будет выделено больше двух миллиардов рублей. На федеральные средства до конца 2020 года в республике будет построено 45 детских садов — на семь тысяч мест, озвучил целевые цифры Юрий Мельников.

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