В Башкирии реализуются четыре региональные программы в рамках национального проекта «Демография»
Это такие проекты, как «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет», «Старшее поколение» и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», сообщает сайт Newsbash.ru.
Подробнее о том, как реализуются эти программы, что делается в Башкирии для решения проблем демографии, рассказал и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников.
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Еще одна денежная выплата, которая назначается семьям с детьми в Башкирии в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в РБ», назначается в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты в республике составляет 8993 рубля. Такого рода материальная помощь назначается в том случае, если среднедушевой доход семьи не выше 9480 рублей. В 2019 году выплату уже получили 4272 семьи. Общий размер выплат по республике составил 528,7 миллиона рублей.
И.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников рассказал еще об одной региональной программе, которая реализуется в рамках национального проекта «Демография». Речь о программе «Содействие
занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет». В рамках этой программы в Башкирии запланировано строительство детских садов. Из федерального бюджета для достижения этой цели будет выделено больше двух миллиардов рублей. На федеральные средства до конца 2020 года в республике будет построено 45 детских садов — на семь тысяч мест, озвучил целевые цифры Юрий Мельников.