В Уфе 24 августа пройдет фестиваль «Молочная страна-2019»

Ежегодный фестиваль «Молочная страна-2019» состоится 24 августа 2019 года. Соответствующее распоряжение Правительства Республики Башкортостан №478-р вышло 20 мая 2019 года. Место проведения осталось традиционным - это площадь Салавата Юлаева в Уфе. Девиз фестиваля - «Пей молоко – будь в позитиве»!

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ, мероприятие преследует такие цели, как увеличение потребление молока и молочных продуктов произведенных в Башкортостане, пропаганда правильного питания и здорового образа жизни.

«Молочная страна» - один из любимых и самых посещаемых праздников уфимцев и гостей столицы Башкортостана. Например, в прошлом году фестиваль посетили более 50 тысяч человек. Предусмотрена и деловая программа, в рамках фестиваля, как и год назад, пройдет "Деловой завтрак".Кстати, в этом году впервые «Молочную страну» посетят участники VIII Автопробега «Дорогу молоку!», который пройдет по территориям Кировской области, Республик Удмуртия и Башкортостан.