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В Уфе 24 августа пройдет фестиваль «Молочная страна-2019»

Добавлено: 13.08.19
Просмотров: 57
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе 24 августа пройдет фестиваль «Молочная страна-2019»

Ежегодный фестиваль «Молочная страна-2019» состоится 24 августа 2019 года. Соответствующее распоряжение Правительства Республики Башкортостан №478-р вышло 20 мая 2019 года. Место проведения осталось традиционным - это площадь Салавата Юлаева в Уфе. Девиз фестиваля - «Пей молоко – будь в позитиве»!

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ, мероприятие преследует такие цели, как увеличение потребление молока и молочных продуктов произведенных в Башкортостане, пропаганда правильного питания и здорового образа жизни.

Итоги VIII Ежегодного фестиваля «Молочная страна» в Уфе

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Итоги VIII Ежегодного фестиваля «Молочная страна» в Уфе
«Молочная страна» - один из любимых и самых посещаемых праздников уфимцев и гостей столицы Башкортостана. Например, в прошлом году фестиваль посетили более 50 тысяч человек. Предусмотрена и деловая программа, в рамках фестиваля, как и год назад, пройдет "Деловой завтрак".

Кстати, в этом году впервые «Молочную страну» посетят участники VIII Автопробега «Дорогу молоку!», который пройдет по территориям Кировской области, Республик Удмуртия и Башкортостан.

Справочно: 
В 2018 году на празднике побывало рекордное за последние годы количество гостей — 54 тысячи человек, на нем было выпито 55 тысяч приветственных стаканов молока (11 тонн).

На молочной ярмарке, в рамках фестиваля, гости приобрели 46 тонн цельномолочной продукции, 4,9 т. — масла сливочного, 2 т. — сыров твердых, 1,2 т. — сыров мягких и сырных продуктов, 1,9 т. — мороженого, 4,4 т. — кумыса, 17 тыс. 550 банок — молока сгущенного, 700 литров — козьего молока. Общая выручка молочной ярмарки составила 7 млн. рублей.
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