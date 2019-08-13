Звезды сериала «Даешь молодежь!» убрали мусор на берегу Нугушского водохранилища

Звезды российских сериалов, актрисы Анжелика и Кристина Каширины («Даешь молодежь!», «Ивановы-Ивановы», «Гранд», «Отель Элеон») в начале августа приехали погостить в родную Башкирию (девушки — уроженки Салавата) и возмутились состоянием прибрежной линии Нугушского водохранилища. Девушки не ограничились публикациями в соцсетях, взяли в руки мешки и стали убираться.







— Каждый год стараемся хоть на несколько денечков приехать на родину в Башкирию. Наше любимое место — Нугушское водохранилище, одна из главных достопримечательностей национального парка. И каждый год здесь одна и та же картина! Побережье устлано мусором! То есть отдыхающие, приезжая сюда, не считают нужным убрать за собой и просто оставляют после себя мусор, авось кто-то уберёт! В итоге повсюду бутылки, битые стёкла, пластиковая посуда и так далее, — написала Лика у себя в Instagram.

— Ну не понимаю я, как это возможно! — написала Кристина в соцсетях. — Приезжаешь — музыка/шашлыки/вкусно/искупались/отдохнули — спасибо за такие красивые места и так далее — а после себя гора мусора, и вывезти пакет со своим мусором обратно в город — выше твоих сил! Действительно не понимаю. Не питаю романтических иллюзий на тему культуры отдыха и осознания человеком своего экологического следа. Но! Это настолько элементарные вещи — увезти с собой этот долбаный пакет!

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Артистка рассказала, что они не увидели ни контейнеров, ни каких-либо запрещающих знаков.