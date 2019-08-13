Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Звезды сериала «Даешь молодежь!» убрали мусор на берегу Нугушского водохранилища

Звезды сериала «Даешь молодежь!» убрали мусор на берегу Нугушского водохранилища

Добавлено: 13.08.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Звезды сериала «Даешь молодежь!» убрали мусор на берегу Нугушского водохранилища

Звезды российских сериалов, актрисы Анжелика и Кристина Каширины («Даешь молодежь!», «Ивановы-Ивановы», «Гранд», «Отель Элеон») в начале августа приехали погостить в родную Башкирию (девушки — уроженки Салавата) и возмутились состоянием прибрежной линии Нугушского водохранилища. Девушки не ограничились публикациями в соцсетях, взяли в руки мешки и стали убираться. 


— Каждый год стараемся хоть на несколько денечков приехать на родину в Башкирию. Наше любимое место — Нугушское водохранилище, одна из главных достопримечательностей национального парка. И каждый год здесь одна и та же картина! Побережье устлано мусором! То есть отдыхающие, приезжая сюда, не считают нужным убрать за собой и просто оставляют после себя мусор, авось кто-то уберёт! В итоге повсюду бутылки, битые стёкла, пластиковая посуда и так далее, — написала Лика у себя в Instagram.
Артистка рассказала, что они не увидели ни контейнеров, ни каких-либо запрещающих знаков. 

— Ну не понимаю я, как это возможно! — написала Кристина в соцсетях. — Приезжаешь — музыка/шашлыки/вкусно/искупались/отдохнули — спасибо за такие красивые места и так далее — а после себя гора мусора, и вывезти пакет со своим мусором обратно в город — выше твоих сил! Действительно не понимаю. Не питаю романтических иллюзий на тему культуры отдыха и осознания человеком своего экологического следа. Но! Это настолько элементарные вещи — увезти с собой этот долбаный пакет!
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Ишимбайском районе место массовых гуляний у подножия Торатау превратилось в свалку
Общество
В Ишимбайском районе место массовых гуляний у подножия Торатау превратилось в свалку
В Башкирии из Павловского водохранилища ушла вода
Происшествия
В Башкирии из Павловского водохранилища ушла вода
Давлекановский район стал лидером по количеству установленных мусорных контейнеров
ЖКХ
Давлекановский район стал лидером по количеству установленных мусорных контейнеров
В Белокатайском районе в одном из людных мест образовалась свалка отходов
Общество
В Белокатайском районе в одном из людных мест образовалась свалка отходов
Из уфимской больницы выписали Софию Ротару
Общество
Из уфимской больницы выписали Софию Ротару
В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию
Общество
В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию
В Уфе парень организовал сбор средств для матери погибшей студентки
Общество
В Уфе парень организовал сбор средств для матери погибшей студентки
В Башкирию прилетела Наталья Орейро
Общество / Это интересно
В Башкирию прилетела Наталья Орейро
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: