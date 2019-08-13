Профсоюзы России предложили перейти на 4-дневную рабочую неделю
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Профсоюзы России направили в Минтруд предложение перейти на официальную четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщили на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщает сайт Newsbash.ru.
«В нашей стране пока предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю не из лучших побуждений. Это происходит в связи с финансовыми трудностями и влечет существенное сокращение зарплаты работников», — сообщила заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Косаковская. Инициатива подана как средство оптимизации времени труда и отдыха.Косаковская предложила рассмотреть вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Сокращение рабочей недели должно пройти без уменьшения зарплаты работников.
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