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Профсоюзы России предложили перейти на 4-дневную рабочую неделю

Добавлено: 13.08.19
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Рубрика: Общество
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Профсоюзы России предложили перейти на 4-дневную рабочую неделю

Профсоюзы России направили в Минтруд предложение перейти на официальную четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщили на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщает сайт Newsbash.ru.


«В нашей стране пока предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю не из лучших побуждений. Это происходит в связи с финансовыми трудностями и влечет существенное сокращение зарплаты работников», — сообщила заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Косаковская. Инициатива подана как средство оптимизации времени труда и отдыха.
Косаковская предложила рассмотреть вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Сокращение рабочей недели должно пройти без уменьшения зарплаты работников.
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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет рабочая неделя из четырех дней, напоминает «Царьград». Медведев считает, что сейчас «люди подчас просто сгорают на работе».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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