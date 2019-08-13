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Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов отпраздновал свое 50-летие

Добавлено: 13.08.19
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Рубрика: Общество
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Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов отпраздновал свое 50-летие

Спиртное категорически не признает, предпочитает лимонад из детства. Обожает сладкое, и был вынужден был постричься налысо, чтобы сэкономить на макароны с подливой. А ещё он не терпит опозданий и не признаёт блатных номеров. Речь о главном госавтоинспекторе Башкирии Динаре Гильмутдинове.

Сложно поверить, но накануне самый популярный на просторах Интернета полковник и сверхэнергичный человек отметил свой золотой юбилей. О возрасте говорить не любит, всё время лишь о работе.

На работу он всегда добирается без пробок. И дело вовсе не во включенных маячках. Просто город ещё спит. На часах 5:40 утра. Таков его внутренний будильник.

Динар Гильмутдинов:
«У меня будильник не зазвонит, я уже просыпаюсь. Один раз в неделю я позволяю себе прийти попозже – это суббота. В субботу я из дома выезжаю в семь утра».
Это сейчас на погонах три большие звезды, личный автомобиль, большой кабинет. В профессию Динар Гильмутдинов пришел сразу после армии рядовым инспектором дорожно-патрульной службы. Службу нес на вазовской "копейке" ярко-желтого цвета.

Динар Гильмутдинов главный Госавтоинспектор Республики Башкортостан:
«У меня самый обычный номер – 583. Какой попался, такой попался. Да, был у меня такой момент, когда был инспектором ДПС, номер был 007, но не по блату, по очереди».
Фотография для поста в Instagram с пожеланием доброго утра автомобилистам делается из этого окна. Лично. Полковник Гильмутдинов – топовый блогер. В подписчиках – 97 тысяч человек. Через пару минут вся ночная сводка – уже в соцсети. Обратная связь не только онлайн, но и посредством личного приема граждан. Пара совещаний, инструктаж полка ДПС, и вновь в дорогу. По пути вспоминает детство и первые карманные деньги.

Динар Гильмутдинов главный Госавтоинспектор Республики Башкортостан:
«Дали мне на парикмахерскую, я подстригся налысо, а на оставшиеся деньги взял в столовой макароны с подливой и чай».
Макароны с подливой в рабочей столовой, вкусам товарищ полковник спустя годы не изменяет. Признается: обожает сладкое. В списке кулинарных слабостей, а он небольшой, – эчпочмаки, манты, но исключительно маминого приготовления.

Илюся Гильмутдинова, мама Динара Гильмутдинова:
«Я его родила, а машина застряла. Раньше же таких дорог не было, он же у меня на дороге родился. Поэтому, наверное, он и стал гаишником».
Илюся Гильмутдинова, мама Динара Гильмутдинова:
«Я его родила, а машина застряла. Раньше же таких дорог не было, он же у меня на дороге родился. Поэтому, наверное, он и стал гаишником».
А уже в 14 лет – едет на в республиканский юных инспекторов дорожного движения. Победный подарок – фарфоровую кружку бережно хранят в шкафу. Тут же детские открытки, фотографии, грамоты за хорошее воспитание сына. Повышенный спрос прежде всего с себя – это у Гильметдинова ещё с малых лет.

Илюся Гильмутдинова, мама Динара Гильмутдинова:
«Его и брата тоже в угол поставил отец. Старший брат прощения попросил, вышел. Я говорю: "Ты тоже прощения проси у отца». Ответ: "Нет". Стоял так тридцать минут».
Характер будущего начальника управления ГИБДД республики закалялся вот в этой школе села Мишкино. Окна на втором этаже. Вспоминает, как с мальчишками здесь катались по водосточным трубам, а после уроков помогали колхозу. Классный руководитель, которая вела с шестого по выпускной, подтверждает: вместе убирали свеклу, готовили корм фермерским коровам, выезжали в походы. Ученик Гильмутдинов уже здесь был лидером – староста класса.

Надежда Салмиянова, классный руководитель Динара Гильмутдинова:
«Замечания всегда бывали. – За что? – Теперь я вспомнить не могу, время всё сгладило».
Теперь уже ходит на уроки в школы и детские сады преподавать правила дорожного движения. Здесь теория на доступном языке, а уже через полчаса – практика – совещание на другом конце города, где ведется ремонт дороги по национальному проекту. Исправлять ошибки здесь и сейчас – вот его жизненное кредо. Договориться с ним не получится.

Семь тысяч погибших на дорогах – это его страшная статистика за годы службы. Отсюда категорическое неприятие спиртного и пьяных за рулём. Недавно Динар Гильмутдинов заплатил свой первый штраф за превышение скорости. Честно признается: не приметил временный знак об ограничении. Исключений из правил главный госавтоинспектор республики не признает.

Автор: Альбина ХайруллинаВступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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