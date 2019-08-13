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Жители Чекмагушевского района были шокированы состоянием туалета училища

Добавлено: 13.08.19
Просмотров: 115
Рубрика: Общество
Теги: Чекмагушевский район
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Жители Чекмагушевского района были шокированы состоянием туалета училища

Жители Чекмагушевского района решили сделать подарок сыну – отвезли в райцентр на состязание по шахматам. Мероприятие проходило в местном училище в рамках соревнований, приуроченных ко Дню физкультурника. Однако вместо восхищений достижениями своего отпрыска, их ожидало неприятное открытие, сообщает сайт Newsbash.ru.

Поход в туалет превратился в своего рода испытание. Все дело в том, что в учебном заведении уборная находится на улице, и ее состояние, мягко говоря, неудовлетворительное. Жители поделились фотографиями в социальных сетях. На них видно, что туалет сделан из подручных средств и досок, и скорее напоминает стойло, нежели комфортное отхожее место. По словам студентов училища, туалеты есть и в здании, однако они вот уже несколько лет не работают. А справлять нужды им приходится в таких условиях.

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— Уму непостижимо. Женский туалет, как видите, рассчитан на десять человек. То есть, руководство училища, местный отдел образования (и кто там ещё за это отвечает) считают, что в нём спокойно могут сидеть десять девушек. Я так понимаю, и зимой тоже. Даже двери нет! Сами сидят в тепле и чистоте, наверное, в отдельной кабинке, а дети и преподаватели в хлеву должны? Как люди второго сорта? — говорится в их обращении.
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