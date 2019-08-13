Жители Чекмагушевского района были шокированы состоянием туалета училища
Жители Чекмагушевского района решили сделать подарок сыну – отвезли в райцентр на состязание по шахматам. Мероприятие проходило в местном училище в рамках соревнований, приуроченных ко Дню физкультурника. Однако вместо восхищений достижениями своего отпрыска, их ожидало неприятное открытие, сообщает сайт Newsbash.ru.
Поход в туалет превратился в своего рода испытание. Все дело в том, что в учебном заведении уборная находится на улице, и ее состояние, мягко говоря, неудовлетворительное. Жители поделились фотографиями в социальных сетях. На них видно, что туалет сделан из подручных средств и досок, и скорее напоминает стойло, нежели комфортное отхожее место. По словам студентов училища, туалеты есть и в здании, однако они вот уже несколько лет не работают. А справлять нужды им приходится в таких условиях.
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