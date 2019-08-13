Доставщика пиццы из Уфы уволили с работы из-за того, что он заикается
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24-летнего Николая Морозова в детстве сильно напугали, с тех пор у него дефект речи. Коля руки не опустил и много работал: трудился поваром и курьерил. Но была одна проблема, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Думаете, Коля сдался? Нет. Он нашёл более понимающих работодателей — снова готовит, доставляет еду и надеется, что на этот раз ему повезёт больше.
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