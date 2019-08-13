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Доставщика пиццы из Уфы уволили с работы из-за того, что он заикается

Добавлено: 13.08.19
Просмотров: 33
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Доставщика пиццы из Уфы уволили с работы из-за того, что он заикается

24-летнего Николая Морозова в детстве сильно напугали, с тех пор у него дефект речи. Коля руки не опустил и много работал: трудился поваром и курьерил. Но была одна проблема, сообщает сайт Newsbash.ru

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Колю часто останавливали на дорогах — из-за необычной речи возили на медосвидетельствования. Подозревали любовь к наркоте, справочку активно игнорили. Итог логичен и жесток: парень не успел выполнить одну из доставок (пока общался с инспектором), его уволили. 

Думаете, Коля сдался? Нет. Он нашёл более понимающих работодателей —  снова готовит, доставляет еду и надеется, что на этот раз ему повезёт больше.

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