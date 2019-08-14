МВД России хочет упростить порядок проверки полисов ОСАГО
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МВД России хочет упростить порядок проверки полисов ОСАГО. Ведомство предложило разрешить водителям предъявлять этот документ в электронном виде — на смартфоне или любом другом электронном устройстве, сообщает сайт Newsbash.ru.
«В соответствие с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять [полис] сотруднику ГИБДД для проверки в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве», — сообщает RNS со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.
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Сейчас обладатели электронного полиса обязаны иметь при себе бумажную копию документа. Предложение ведомства отменить эту норму проходит процедуру общественного обсуждения на портале нормативных актов.
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