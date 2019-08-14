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МВД России хочет упростить порядок проверки полисов ОСАГО

Добавлено: 14.08.19
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Рубрика: Общество
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МВД России хочет упростить порядок проверки полисов ОСАГО

МВД России хочет упростить порядок проверки полисов ОСАГО. Ведомство предложило разрешить водителям предъявлять этот документ в электронном виде — на смартфоне или любом другом электронном устройстве, сообщает сайт Newsbash.ru.


«В соответствие с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять [полис] сотруднику ГИБДД для проверки в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве», — сообщает RNS со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.
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Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, будут иметь возможность проверить ОСАГО через автоматизированную систему обязательного страхования.

Сейчас обладатели электронного полиса обязаны иметь при себе бумажную копию документа. Предложение ведомства отменить эту норму проходит процедуру общественного обсуждения на портале нормативных актов.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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