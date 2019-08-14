Житель Миякинского района пожаловался на неиспользуемые мусорные контейнеры

Житель Киргиз-Мияков Марат Сабиров возмутился тем, как в его родном поселке проходит мусорная реформа, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам мужчины, на территории штрафстоянки с начала лета стоят новые контейнеры для мусора, но использовать их по прямому назначению никто не торопится.

— Сегодня (14 августа) прошелся по центральным улицам района (Губайдуллина и Шоссейная). Практически через каждые 20–30 метров валяется мусор в мешках, и причем видно, что не первый день. На какого черта вообще тогда приобрели эти контейнеры, если просто так лежат без дела. Куда вообще смотрит наша администрация? Куда смотрит наш глубокоуважаемый глава района Актуганов, который так громко заявляет в соцсетях и на страницах районной газеты о том, что только благодаря его стараниям и усилиям у нас в районе так чисто. Где все это? Нету этого. Ходишь по улицам, как по свалке, — написал на своей странице в соцсети Марат Сабиров.

А действительно, где все это? Мы связались с главным специалистом отдела архитектуры Миякинского района Валерием Валиахметовым и выяснили, чего же все лето ждут десятки контейнеров для мусора.Ответ оказался прост — контейнеры ждут машину. Как рассказал представитель администрации, не каждый мусоровоз способен подобрать мусорный контейнер европейского формата. Вот и получилось, что контейнеры закупили в начале лета, а машина должна прибыть только через несколько недель.





— На территории старой штрафстоянки находятся евроконтейнеры, которые закупил район в этом году. Контейнеры не установлены из-за того, что региональный оператор не предоставил нам транспорт для сбора мусора. Ждем, одна–две недели. Как только мы получим машину, контейнеры будут установлены, — рассказал Валерий Фагимович.

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