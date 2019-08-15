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Уфимских врачей просят написать заявления об удержании однодневной зарплаты в пользу строящегося хосписа

Добавлено: 15.08.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Уфимских врачей просят написать заявления об удержании однодневной зарплаты в пользу строящегося хосписа

В среду, 14 августа, пришло сообщение от постоянного читателя. Молодой человек попросил не называть его имени и сообщил, что предложение врио главы Башкирии Радия Хабирова скинуться на хоспис для тяжелобольных детей многие работодатели восприняли буквально — вместо добровольных пожертвований благая идея рискует превратилась в обычные поборы. 


— Мне в руки попал документ ГБУЗ РБ РКПБ, ну, а если просто и коротко, психушки в Базилевке, вот с таким текстом: «Уважаемые руководители! В соответствии с призывом и.о. главы РБ и и.о. министра РБ о сборе средств на строительство хосписа представить завтра до 11:00 в отдел кадров личные заявления от вас и ваших сотрудников о перечислении однодневного заработка на строительство хосписа на счёт благотворительного фонда "Иман-Башкортостан"», — рассказал читатель.
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— Это сообщение пришло в рабочий чат моему товарищу, который там работает. К нему был прикреплен пример заявления, которое нужно было написать и сдать на следующий день. Товарищ сильно негодовал по этому поводу — сборы, естественно, не являются добровольными, всем обязательно к исполнению. Там всегда так. Санкции, конечно, не озвучивали, но работающие там знают, что с начальством лучше не спорить — могут и премии лишить, да и просто потом докапываться до каждой мелочи. Так что напишут, думаю, все, — говорит уфимец. 
По словам собеседника, из зарплаты сотрудников намерены вычесть сумму, равную однодневному заработку — это примерно 1000 рублей в день при зарплате в 20 тысяч рублей. Всего в больнице работают порядка 1000 сотрудников, включая водителей, электриков, сантехников. Несложно подсчитать, какая получается сумма. 
— Бойкотировать распоряжение никто не будет, все боятся, это и понятно, найти работу сложно, — сетует наш собеседник. 

Поддержать сбор средств на хоспис призывает и председатель Курултая Константин Толкачёв. 5 августа городская администрация сообщила о том, что уже приняла решение перечислить зарплаты чиновников за один день в фонд на строительство хосписа. А 7 августа в соцсетях уже появлялось фото заявления о сборе средств на строительство хосписа.

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