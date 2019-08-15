Проверка исправности ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиле может стать обязательной
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Автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков хотят заставить проверять работоспособность установленных на машинах устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, сообщает сайт Newsbash.ru.
Соответствующее предложение правительству готовят в Национальной технологической инициативе «Автонет».С января 2017 года в России действует норма об обязательном оснащении пассажирских и грузовых авто системами ЭРА-ГЛОНАСС. В организации хотят, чтобы наличие и работоспособность такой системы проверялась при техосмотре.
«Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров приводит к тому, что покупатель получает машину с неработающим устройством вызова экстренных оперативных служб», — приводит РИА «Новости» сообщение «Автонет».Исправная работа «тревожных кнопок», как отмечается, обеспечит своевременное оповещение экстренных служб в случае аварии и, как следствие, своевременную помощь пострадавшим.
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