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Проверка исправности ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиле может стать обязательной

Добавлено: 15.08.19
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Рубрика: Общество
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Проверка исправности ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиле может стать обязательной

Автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков хотят заставить проверять работоспособность установленных на машинах устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, сообщает сайт Newsbash.ru.

Соответствующее предложение правительству готовят в Национальной технологической инициативе «Автонет».

С января 2017 года в России действует норма об обязательном оснащении пассажирских и грузовых авто системами ЭРА-ГЛОНАСС. В организации хотят, чтобы наличие и работоспособность такой системы проверялась при техосмотре.
«Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров приводит к тому, что покупатель получает машину с неработающим устройством вызова экстренных оперативных служб», — приводит РИА «Новости» сообщение «Автонет».
Исправная работа «тревожных кнопок», как отмечается, обеспечит своевременное оповещение экстренных служб в случае аварии и, как следствие, своевременную помощь пострадавшим.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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