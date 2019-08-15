В Агидели из-за опасных микроорганизмов запретили купаться в реке Апаиш
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В Башкирии запретили купаться в реке Апаиш. Специалисты нашли в водоеме опасные микроорганизмы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Река Апаиш находится в черте города Агидель. На берегу водоема располагался пляж. Однако специалисты порекомендовали закрыть зону отдыха: со вчерашнего дня пляж не функционирует.
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