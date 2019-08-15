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В Агидели из-за опасных микроорганизмов запретили купаться в реке Апаиш

Добавлено: 15.08.19
Просмотров: 94
Рубрика: Общество
Теги: Агидель
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В Агидели из-за опасных микроорганизмов запретили купаться в реке Апаиш

В Башкирии запретили купаться в реке Апаиш. Специалисты нашли в водоеме опасные микроорганизмы, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в «Центре гигиены и эпидемиологии», пробы воды в реке не соответствуют СанПину: «Установлено превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям».

Река Апаиш находится в черте города Агидель. На берегу водоема располагался пляж. Однако специалисты порекомендовали закрыть зону отдыха: со вчерашнего дня пляж не функционирует.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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