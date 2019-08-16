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В Караидельском районе определили лучшего вальщика леса и топографа

Добавлено: 16.08.19
Просмотров: 62
Рубрика: Общество
Теги: Караидельский район
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В Караидельском районе определили лучшего вальщика леса и топографа

Свои знания и умения продемонстрировали специалисты не только из Башкортостана, но и соседних регионов.

Им ни по чём капризы погоды – к суровому климату привыкли, говорят конкурсанты. Пара уверенных, мастерских движений рукой и дело сделано…

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Это первый и самый эффектный этап конкурса. Ствол дерева высотой в 6 метров должен упасть строго в заданном направлении и сбить колышек. Но работают команды здесь не только на скорость.

На соревнования в этом году съехались 24 вальщика и 14 топографов из всех сейсморазведочных партий «Башнефтегеофизики», а также соседних регионов. Впервые конкурс расширил свои границы…

Наша компания заботится о безопасности, конкурс – для того, чтобы поделиться опытом и показать, как можно работать безопасно. 
«Приехали наши партнёры – из Тюменской сервисной компании, из Татнефтгеофизики, из Геотека. У каждой компании есть свои особенности, мы хотим посмотреть кто что может».
А посмотреть действительно было на что. Конкурсанты подготавливали цепи бензопилы к работе, обрезали на скорость сучья…

Блеснуть мастерством многим удалось на этапах раскоряжёвки ствола дерева и распиливании чурбаков. Борьба развернулась плотная … 

Параллельно состязания шли между топографами. И здесь для изучения ландшафта местности в работе уже совсем другие приборы: нивелиры и тахеометры…

По итогам конкурса лучших в своём деле наградили памятными призами. Некоторые в свою победу не верили до самого конца…

Конкурс профмастерства среди вальщиков леса и топографов показал высокое мастерство участников, секрет которого – в эффективной системе обучения и соблюдении техники безопасности.

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