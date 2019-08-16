В Караидельском районе определили лучшего вальщика леса и топографа
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Свои знания и умения продемонстрировали специалисты не только из Башкортостана, но и соседних регионов.
Им ни по чём капризы погоды – к суровому климату привыкли, говорят конкурсанты. Пара уверенных, мастерских движений рукой и дело сделано…
На соревнования в этом году съехались 24 вальщика и 14 топографов из всех сейсморазведочных партий «Башнефтегеофизики», а также соседних регионов. Впервые конкурс расширил свои границы…
Наша компания заботится о безопасности, конкурс – для того, чтобы поделиться опытом и показать, как можно работать безопасно.
«Приехали наши партнёры – из Тюменской сервисной компании, из Татнефтгеофизики, из Геотека. У каждой компании есть свои особенности, мы хотим посмотреть кто что может».А посмотреть действительно было на что. Конкурсанты подготавливали цепи бензопилы к работе, обрезали на скорость сучья…
Блеснуть мастерством многим удалось на этапах раскоряжёвки ствола дерева и распиливании чурбаков. Борьба развернулась плотная …
Параллельно состязания шли между топографами. И здесь для изучения ландшафта местности в работе уже совсем другие приборы: нивелиры и тахеометры…
По итогам конкурса лучших в своём деле наградили памятными призами. Некоторые в свою победу не верили до самого конца…
Конкурс профмастерства среди вальщиков леса и топографов показал высокое мастерство участников, секрет которого – в эффективной системе обучения и соблюдении техники безопасности.
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