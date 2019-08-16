В Уфе в рамках нацпроекта «Демография» работает «Школа здорового питания»
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В Уфе взялись за правильное питание населения. В рамках нацпроекта «Демография» в башкирской столице работает «Школа здорового питания», сообщает сайт Newsbash.ru.
Проект, основанный на базе факультета пищевых технологий Башкирского государственного аграрного университета, провел и продолжает ряд мероприятий по привитию людям привычек правильного питания. Впереди тематические лекции и мастер-классы в торговых комплексах и заведениях общепита.
Как отмечает главный внештатный диетолог Минздрава Башкирии Рушания Ялалова, в республике стараются замотивировать население к здоровому питанию. Людям объясняют значение профилактики заболеваний «через еду», правила формирования привычек здорового питания. В ближайших планах — отследить качество питания граждан и оценить их физическое развитие и здоровье. Все это, по мнению Ялаловой, поможет дать общую оценку качества питания населения Башкирии.
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