В Уфе в рамках нацпроекта «Демография» работает «Школа здорового питания»

В Уфе взялись за правильное питание населения. В рамках нацпроекта «Демография» в башкирской столице работает «Школа здорового питания», сообщает сайт Newsbash.ru.





Проект, основанный на базе факультета пищевых технологий Башкирского государственного аграрного университета, провел и продолжает ряд мероприятий по привитию людям привычек правильного питания. Впереди тематические лекции и мастер-классы в торговых комплексах и заведениях общепита.

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Может ли смузи из сельдерея вылечить диабет? Не факт. Сможет ли фасоль устранить острый дефицит белка в организме? Не однозначно. Но совершенно точно, что, выстроив правильный рацион и придерживаясь его годами, можно уберечь себя от многих патологий, включая ишемическую болезнь сердца, инфаркт, инсульт, сахарный диабет и другие. Сейчас все чаще диетологи говорят о том, что онкологию в организме человека во многом провоцируют простые сахара, грибки и паразиты. И если правда, что все людские болезни начинаются в тарелках, так, может, стоит пересмотреть их содержимое?Как отмечает главный внештатный диетолог Минздрава Башкирии Рушания Ялалова, в республике стараются замотивировать население к здоровому питанию. Людям объясняют значение профилактики заболеваний «через еду», правила формирования привычек здорового питания. В ближайших планах — отследить качество питания граждан и оценить их физическое развитие и здоровье. Все это, по мнению Ялаловой, поможет дать общую оценку качества питания населения Башкирии.