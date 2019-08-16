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Погода в Башкирии на 3 дня: вернется летняя жара

Добавлено: 16.08.19
Просмотров: 115
Рубрика: Общество
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Погода в Башкирии на 3 дня: вернется летняя жара

В Башкортостан в ближайшие три дня вернется летняя жара. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 16 августа, осадков не ожидается, утром местами туман с видимостью 500 м и менее.

Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Температура воздуха днем составит +23, +28 градусов.

В субботу и воскресенье, 17 августа и 18 августа, преимущественно без осадков, в отдельных северных и северо-западных районах пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Столбики термометров ночью покажут +12, +17, в горных районах до +7, днем +25, +30.
Точный прогноз погоды в Башкирии на 3 дня смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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