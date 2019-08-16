В Башкирии появятся 18 мобильных бригад для доставки пожилых людей в медучреждения
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В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Башкирии появится 18 мобильных бригад для доставки пожилых людей в медицинские организации, сообщает сайт Newsbash.ru.
Торжественная церемония вручения ключей от микроавтобусов марки «Газель Некст» состоялась перед Домом правительства 16 августа.Микроавтобусы будут служить для доставки в центральные районные больницы, межмуниципальные центры или городские и республиканские больницы пожилых людей старше 65 лет из сельской местности. Автобусы закреплены за 17 стационарными центрами социального обслуживания и центром «Семья».
Объем финансирования оценен в 34,2 млн рублей. На закупку микроавтобусов потрачено 30,1 млн рублей, оставшиеся средства планируется выделить на три дополнительных легковых автомобиля. Средства были выделены из федерального бюджета.
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