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В Башкирии появятся 18 мобильных бригад для доставки пожилых людей в медучреждения

Добавлено: 16.08.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии появятся 18 мобильных бригад для доставки пожилых людей в медучреждения

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Башкирии появится 18 мобильных бригад для доставки пожилых людей в медицинские организации, сообщает сайт Newsbash.ru.

Торжественная церемония вручения ключей от микроавтобусов марки «Газель Некст» состоялась перед Домом правительства 16 августа.

Микроавтобусы будут служить для доставки в центральные районные больницы, межмуниципальные центры или городские и республиканские больницы пожилых людей старше 65 лет из сельской местности. Автобусы закреплены за 17 стационарными центрами социального обслуживания и центром «Семья».

Объем финансирования оценен в 34,2 млн рублей. На закупку микроавтобусов потрачено 30,1 млн рублей, оставшиеся средства планируется выделить на три дополнительных легковых автомобиля. Средства были выделены из федерального бюджета.  Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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