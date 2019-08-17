Погода на завтра в Башкортостане: 18 августа 2019 года будет без осадков

В воскресенье, 18 августа, в республике без осадков. В отдельных северных районах пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый, днём порывистый, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По информации Башгидрометцентра, температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, в горных районах до плюс 8. В дневное время суток столбики термометров покажут плюс 29, по югу республики до плюс 33.Напомним, солнце с облаками и тридцатиградусная жара будут стоять всю субботу. Осадки не прогнозируются.