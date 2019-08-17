Погода на завтра в Башкортостане: 18 августа 2019 года будет без осадков
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В воскресенье, 18 августа, в республике без осадков. В отдельных северных районах пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый, днём порывистый, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, солнце с облаками и тридцатиградусная жара будут стоять всю субботу. Осадки не прогнозируются.
Подробную погоду на завтра в Башкортостане смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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