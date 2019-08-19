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Жители Абзелиловского района создали петицию, в которой требуют закрыть вредное предприятие

Добавлено: 19.08.19
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Рубрика: Общество
Теги: Абзелиловский район
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Жители Абзелиловского района создали петицию, в которой требуют закрыть вредное предприятие

Жители села Красная Башкирия Абзелиловского района жалуются на периодически проявляющиеся признаки удушья, жжение в глазах и горле, кашель, аритмию, повышение давления, обмороки и потерю сознания. По их словам, причиной недомогания стали выбросы предприятия, расположенного в селе, сообщает сайт Newsbash.ru.

Местные жители создали петицию, в которой требуют закрыть предприятие «СПЕКТОР». Они утверждают, что организация создала в селе незаконную и не лицензированную установку по очищению автомасла и бывшего в употреблении дизельного топлива методом выпаривания. В тексте обращения указывается, что при работе установок выделяется едкий черный дым и неприятный запах.

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«Один из жителей получил ожог дыхательных путей, это зафиксировано в медкарте. На территории не соблюдаются нормы пожарной безопастности, экологичности, санитарная зона от жилых домов не соблюдена. Все вредные отходы производства выливаются тут же. Мы устали от этого и хотим дышать», - говорится в тексте петиции.
Авторы обращения отмечают, что требуют закрытия завода уже 3 года, однако конкретных действий они не добились, поскольку даже во время приостановления деятельности завод работал ночью. Местные жители считают необходимым не только закрытие предприятия, но и вывоз всех установок с территории района.
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