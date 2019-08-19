В Чекмагушевском районе сельхозпредприятие «Базы» ввело для сотрудников свой материнский капитал
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Семьям сотрудников, где рождаются третий и последующие дети, СП выдает сертификаты на 500 тысяч рублей. Такими мерами аграрии стараются улучшить демографическую ситуацию и сохранить молодежь на селе, сообщает сайт Newsbash.ru.
Программа действовала и раньше, но на некоторое время выплаты прекратились. В этом году поощрение для многодетных родителей решили вернуть. Пока бюджет на полмиллиона рублей пополнился в четырех семьях, хотя заявок было больше.
«Демографическая ситуация ухудшается потому, что семьи, которые родили детей, в деревне не остаются. Мы надеемся, что наша программа поможет жить в деревне, чтобы здесь молодежь оставалась», — говорит главный бухгалтер СП «Базы» Айгуль Гарифуллина.Отмечается, что свободные вакансии в хозяйстве ещё есть. Ждут и сельчан, и городских специалистов. Для новых сотрудников уже есть жилье.
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