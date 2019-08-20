Жители Мелеуза пожаловались на неприятный запах в городе
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Жители города Мелеуз массово жалуются на невыносимый запах в городе. Соответствующие публикации начали появляться в соцсетях поздно вечером накануне, 19 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Люди это экологическая катастрофа в г. Мелеуз! Ужасная вонь с пометохранилища птицекомплекса. Сотни тысяч тонн не утилизированного навоза с антибиотиками, это беда, — написал в городском паблике автор, пожелавший остаться анонимным.
— Была мысль, что-то на мясокомбинате произошло, — написал Ильдар. Он заметил неприятных запах в районе деревни Тюляково. Эта деревня — на другом берегу реки Белой от города Мелеуза.Другой горожанин предположил, что запах идет с полей — мол, капусту удобряют навозом.
В минэкологии Башкирии частично подтвердили, что воздух в городе сейчас отставляет желать лучшего.
— Пока ничего не могу пояснить, выехала лаборатория для отбора проб, — сообщила Анастасия Атландерова, председатель Мелеузовского комитета при министерстве экологии РБ.
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