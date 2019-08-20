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Погода на завтра в Башкортостане: 21 августа 2019 года местами пройдет кратковременный дождь

Добавлено: 20.08.19
Просмотров: 41
Рубрика: Общество
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Погода на завтра в Башкортостане: 21 августа 2019 года местами пройдет кратковременный дождь

Специалисты рассказали о погоде в Башкирии на предстоящую среду, 21 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.

Будет переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью по востоку республики до умеренного. Локально ожидаются грозы и порывистый ветер. Синоптики обещают северо-западный, северный ветер 5-10 метров в секунду и туман на отдельных участках дорог.

Температура ночью составит +13...+18 градусов. Днем потеплеет до +22...+27 градусов.
Подробную погоду на завтра в Башкортостане смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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