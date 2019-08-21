В Уфе во время выборов Главы Башкирии разыграют iPhone XS

Уфимцы, которые примут участие в выборах Главы Башкирии 8 сентября, смогут поучаствовать в розыгрыше элитной техники. В соцсетях уже стартовал конкурс, где желающие получить заветный гаджет активно делают репосты, сообщает сайт Newsbash.ru.





Среди подарков iPhone XS, iPad, смарт-часы Apple Watch, смарт-телевизор с диагональю 109 сантиметров и Power Bank. Организаторами аукциона щедрости стали Молодежная и Общественная палаты Уфы.

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Для участия в конкурсе необходимо репостнуть запись из официальной группы в «ВКонтакте» и сделать фотографию в процессе голосования на избирательном участке 8 сентября, после чего опубликовать её в своем профиле в этот же день до 9 часов вечера по местному времени с указанием хэштегов #ВыбирайУфа, #АйдаВыбирайУфа. Итоги будут подведены в прямом эфире официальной группы конкурса 10 сентября.