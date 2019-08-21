В Уфе во время выборов Главы Башкирии разыграют iPhone XS
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Уфимцы, которые примут участие в выборах Главы Башкирии 8 сентября, смогут поучаствовать в розыгрыше элитной техники. В соцсетях уже стартовал конкурс, где желающие получить заветный гаджет активно делают репосты, сообщает сайт Newsbash.ru.
Среди подарков iPhone XS, iPad, смарт-часы Apple Watch, смарт-телевизор с диагональю 109 сантиметров и Power Bank. Организаторами аукциона щедрости стали Молодежная и Общественная палаты Уфы.
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