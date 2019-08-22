В Башкирии хотят проверить уровень радиации в связи с аварией в Северодвинске

Депутат Государственного собрания – Курултая РБ Дмитрий Чувилин сообщил о волнениях среди жителей. Причиной для беспокойства граждан стала авария на полигоне в городе Северодвинск Архангельской области, сообщает сайт Newsbash.ru.





Инцидент произошел 8 августа, однако слухи вокруг последствий не утихают. «Росатом» заявил, что взрыв на полигоне произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Федеральные и местные власти отмечали, что радиационный фон находится в норме. Но общественность с недоверием относится к этим заявлениям. И, несмотря на то, что Башкирия находится почти в 2 тысячах километров от Северодвинска, в республике также обеспокоены возможными последствиями катастрофы. В связи с этим Дмитрий Чувилин попросил ответственные ведомства проконтролировать ситуацию и оповестить людей.

— В средствах массовой информации до сих пор не утихает тема аварии в Северодвинске, где уже вышли из строя 4 станции замера радиации, и также неизвестно на какой стадии сейчас выполняется устранение аварии и выбросов радиации. Было решено отправить два запроса в компетентные органы с просьбой произвести замеры уровня радиации на территории нашей республики, по итогам будет видно, верны опасения жителей Башкирии или нет, — отметил Дмитрий Чувилин.

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