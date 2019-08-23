На какие льготы может рассчитывать школьник из малообеспеченной многодетной семьи в Башкирии

В Башкирии применяются меры поддержки школьников из малообеспеченных многодетных семей. Какие существуют льготы и компенсации, напомнил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.





В частности, два раза в год родители могут получить компенсацию расходов на покупку школьной формы, а также претендовать на бесплатное питание для детей. Кроме того, первоклассникам перед началом учебного год положен набор школьно-письменных принадлежностей, включая ранец.

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На льготы и компенсации могут рассчитывать многодетные семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Чтобы получить помощь от государства, необходимо собрать пакет документов и принести их непосредственно в школу, где учится ребенок.