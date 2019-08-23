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В сетевых магазинах появятся продукты башкирских фермеров

Добавлено: 23.08.19
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Рубрика: Общество
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В сетевых магазинах появятся продукты башкирских фермеров

Фермерские продукты на прилавках крупных сетей. Сегодня в Уфе подписано соглашение между Башпотребсоюзом и Торговой ассоциацией республики. Договор позволит производителям сельхозпродукции Башкортостана в приоритетном порядке поставлять продукцию на полки сетевых магазинов, сообщает сайт Newsbash.ru.

При этом придётся создать единую транспортно-логистическую сеть. И эти обязательства на себя берет Башкирская Торговая Ассоциация. Главная цель соглашения – максимально представить фермерскую продукцию вне зависимости от форматов торговли, будь то ярмарка или крупная федеральная сеть.

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Фарит Гиндуллин, председатель Башкирской Торговой Ассоциации: 
«Намерены помогать, чтобы наши товаропроизводители могли легко попасть на полки сетевых магазинов». 
Соглашение предусматривает механизмы поддержки потребительских кооперативов, повышению конкурентоспособности товаров производимых в Башкортостане. Но главное – позволит выйти на новые рынки сбыта, считают в Башпотребсоюзе.

Фиал Байтеряков, председатель Совета Башпотребсоюза: «Наверное, конкуренты. Но в то же время мы должны друг другу помогать во благо жителей республики. Соглашение поможет легче попасть в сетевые магазины. Для нас это тоже очень важно».
Автор: Азат Самерханов
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