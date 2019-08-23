В сетевых магазинах появятся продукты башкирских фермеров

Фермерские продукты на прилавках крупных сетей. Сегодня в Уфе подписано соглашение между Башпотребсоюзом и Торговой ассоциацией республики. Договор позволит производителям сельхозпродукции Башкортостана в приоритетном порядке поставлять продукцию на полки сетевых магазинов, сообщает сайт Newsbash.ru.





При этом придётся создать единую транспортно-логистическую сеть. И эти обязательства на себя берет Башкирская Торговая Ассоциация. Главная цель соглашения – максимально представить фермерскую продукцию вне зависимости от форматов торговли, будь то ярмарка или крупная федеральная сеть.

«Намерены помогать, чтобы наши товаропроизводители могли легко попасть на полки сетевых магазинов».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Соглашение предусматривает механизмы поддержки потребительских кооперативов, повышению конкурентоспособности товаров производимых в Башкортостане. Но главное – позволит выйти на новые рынки сбыта, считают в Башпотребсоюзе.Фиал Байтеряков, председатель Совета Башпотребсоюза: «Наверное, конкуренты. Но в то же время мы должны друг другу помогать во благо жителей республики. Соглашение поможет легче попасть в сетевые магазины. Для нас это тоже очень важно».Автор: Азат Самерханов