В сетевых магазинах появятся продукты башкирских фермеров
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Фермерские продукты на прилавках крупных сетей. Сегодня в Уфе подписано соглашение между Башпотребсоюзом и Торговой ассоциацией республики. Договор позволит производителям сельхозпродукции Башкортостана в приоритетном порядке поставлять продукцию на полки сетевых магазинов, сообщает сайт Newsbash.ru.
При этом придётся создать единую транспортно-логистическую сеть. И эти обязательства на себя берет Башкирская Торговая Ассоциация. Главная цель соглашения – максимально представить фермерскую продукцию вне зависимости от форматов торговли, будь то ярмарка или крупная федеральная сеть.
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«Намерены помогать, чтобы наши товаропроизводители могли легко попасть на полки сетевых магазинов».Соглашение предусматривает механизмы поддержки потребительских кооперативов, повышению конкурентоспособности товаров производимых в Башкортостане. Но главное – позволит выйти на новые рынки сбыта, считают в Башпотребсоюзе.
Фиал Байтеряков, председатель Совета Башпотребсоюза: «Наверное, конкуренты. Но в то же время мы должны друг другу помогать во благо жителей республики. Соглашение поможет легче попасть в сетевые магазины. Для нас это тоже очень важно».
Автор: Азат Самерханов
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