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Радий Хабиров признался, что ему передали записку, которая будет придавать ему силы

Добавлено: 23.08.19
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Рубрика: Общество
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Радий Хабиров признался, что ему передали записку, которая будет придавать ему силы

Кроме того врио Главы Башкирии поделился, что ему помогает осознать «смысл ответственного дела», которым он занимается, сообщает сайт Newsbash.ru.

В социальных сетях Радий Хабиров рассказал о своих поездках по районам республике. По словам врио Главы Башкирии, во время его приездов в населенные пункты местные жители передают ему документы, обращения и просьбы о помощи. Однако во время очередной поездки ему передали необычную для него записку, которая помогла осознать смысл его политической деятельности.

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— Очень много езжу по республике и, конечно, встречаюсь с людьми. Часто вижу вопиющие случаи, когда людей обижают, не слышат их. Часто передают разные документы с просьбами о помощи, которые обязательно принимаю и стараюсь сделать все, что в моих силах. Но вот сегодня подошла женщина и вручила необычную, такую вот записку. И на душе стало так тепло, что я снова, уже в который раз осознал смысл того ответственного дела, которым мне выпало в жизни заниматься. А записку эту буду носить с собой. Она мне силы будет давать, — написал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.
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