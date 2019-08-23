Радий Хабиров признался, что ему передали записку, которая будет придавать ему силы
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Кроме того врио Главы Башкирии поделился, что ему помогает осознать «смысл ответственного дела», которым он занимается, сообщает сайт Newsbash.ru.
В социальных сетях Радий Хабиров рассказал о своих поездках по районам республике. По словам врио Главы Башкирии, во время его приездов в населенные пункты местные жители передают ему документы, обращения и просьбы о помощи. Однако во время очередной поездки ему передали необычную для него записку, которая помогла осознать смысл его политической деятельности.
— Очень много езжу по республике и, конечно, встречаюсь с людьми. Часто вижу вопиющие случаи, когда людей обижают, не слышат их. Часто передают разные документы с просьбами о помощи, которые обязательно принимаю и стараюсь сделать все, что в моих силах. Но вот сегодня подошла женщина и вручила необычную, такую вот записку. И на душе стало так тепло, что я снова, уже в который раз осознал смысл того ответственного дела, которым мне выпало в жизни заниматься. А записку эту буду носить с собой. Она мне силы будет давать, — написал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.
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