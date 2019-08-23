31 августа в Уфе будут перекрыты центральные улицы

В администрации Уфы сообщили, что 31 августа будет перекрыто движение на улице Ленина и Октябрьской Революции. Перекрытие, по данным пресс-службы, необходимо в связи с фестивалем «Мой любимый город», сообщает сайт Newsbash.ru.





В релизе мэрии уточняется, что движение запретят с 18:00 31 августа до 23:00 1 сентября на участке от улицы Пушкина до Коммунистической, а также на улице Октябрьской Революции на участке от улицы Ленина до улицы Советской.

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В связи с ограничением движения планируется поменять схему движения транспорта. Администрация Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения и приносит извинения за возможные неудобства.