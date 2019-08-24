Живая скульптура "Поцелуй" появилась в Уфе
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Сегодня в Уфе на площадке городского центра «Арт-квадрат» состоялось открытие живой скульптуры «Поцелуй», сообщает сайт Newsbash.ru.
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