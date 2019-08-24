Живая скульптура "Поцелуй" появилась в Уфе

Сегодня в Уфе на площадке городского центра «Арт-квадрат» состоялось открытие живой скульптуры «Поцелуй», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Идея создания скульптуры принадлежит Андрею Панову и подразумевает собой отлитые следы влюбленной, целующейся пары, сообщает мэрия. Такую скульптуру архитекторы планируют установить во многих российских и мировых городах. В башкирской столице она появилась первой. Скоро «следы влюбленных» появятся в Санкт-Петербурге, в октябре – в итальянском Турине.