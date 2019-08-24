Уфимку с собакой-поводырем не пустили в автобус: ситуацию прокомментировали в Госкомтрансе

Заместитель председателя Госкомтранса РБ Азат Калимуллин прокомментировал ситуацию с уфимкой Ксенией Минелбаевой, которую водитель автобуса отказался впустить в общественный транспорт с собакой-поводырём, сообщает сайт Newsbash.ru.







– С Ксенией мы сегодня переговорили, прояснили ситуацию и обязательно примем меры. Хочется донести до водителей одну простую, но важную мысль – чтобы в своей работе они не только руководствовались должностными инструкциями, но и по-человечески относились к людям, – сказал замруководителя ведомства. – На следующей неделе мы пригласим Ксению на заседание рабочей группы при Общественном совете по интересам маломобильных групп граждан, предложим ей самой войти в Совет. Приглашаем и СМИ на эту встречу, чтобы они видели, как идёт работа. Наша цель – услышать всех людей с ограниченными возможностями здоровья и создать для них комфортные условия проезда. Транспорт и транспортная инфраструктура должны быть доступны для всех – это принципиальная позиция.

– Не хотелось бы, чтобы поведение отдельно взятых сотрудников бросало тень на транспортную компанию и в целом на организацию перевозок в Уфе, – сказал он. – Мы обязательно разберём эту ситуацию в коллективе, пригласим на встречу и Ксению, чтобы ещё раз принести ей свои извинения.

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В свою очередь директор транспортной компании, владелец маршрута № 269 Фанис Батыров сообщил, что пассажиру принесены извинения, а с сотрудниками предприятия будет проведён дополнительный инструктаж об оказании помощи маломобильным гражданам при посадке и высадке из автобуса.